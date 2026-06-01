Названа причина ссоры Украины и Польши

The Telegraph: распоряжение Зеленского об УПА рассорило Украину и Польшу

Решение украинского лидера Владимира Зеленского переименовать одно из подразделений армии страны спровоцировало серьезную ссору между Киевом и Варшавой, пишет The Telegraph. Речь идет об указе, согласно которому одно из соединений ВСУ будет названо в честь Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Указ <...> Зеленского о переименовании украинского подразделения в честь армии националистов времен Второй мировой войны привел к серьезному скандалу между Киевом и Варшавой, — отмечается в материале.

Ранее польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что у Зеленского следует отобрать высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. По его словам, Зеленский доказал, что Украина еще не готова стать частью европейской семьи.

До этого бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что больше не поддерживает Зеленского. По его словам, чествование нацистов в Киеве ранило память о погибших поляках, поэтому Валенса демонстративно снял украинский флаг.