01 июня 2026 в 12:33

В Кремле усомнились в законности задержания шедшего из РФ танкера

Россия не согласна с заявлениями о том, что задержание ее судов соответствует международному праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, опубликованном в МАКСе. Речь идет о недавнем задержании французскими ВМС танкера «Тагор».

Мы абсолютно не согласны, что это осуществляется в полном соответствии с международным правом, — заявил Песков.

31 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Военно-морские силы республики задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Тагор», следовавший из России. Позднее стало известно, что он шел из Мурманска. По данным Морской префектуры по Атлантическому региону Франции, на борт судна поднялась инспекционная группа, которая обвинила экипаж в предполагаемом нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

Ранее в посольстве РФ в Париже заявили, что, по предварительным данным, капитаном танкера «Тагор» является гражданин России. Дипломатическое представительство также направило запрос французским властям с просьбой подтвердить, есть ли российское гражданство у других членов экипажа судна.

