ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 13:09

«Взаимная мудрость»: в КНР оценили отношения Москвы и Пекина

Ван И: мудрость РФ и КНР открывает новый этап быстрого развития отношений

Ван И Ван И Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Стратегическая координация и мудрость России и Китая открывают новый этап перспективного и быстрого развития отношений между странами, сообщил глава МИД КНР Ван И в послании участникам XI Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», которую проводят Российский совет по международным делам и Китайская академия общественных наук. По его словам, РФ и КНР будут вместе искать новые идеи и способы углубить стратегическое партнерство, а также расширить взаимное сотрудничество в торговле и гуманитарной сфере, передает ТАСС.

Благодаря совместным усилиям обеих сторон стратегическая координация между двумя странами постоянно углублялась, прагматическое сотрудничество процветало и проявлялась взаимная мудрость, что открывает новый этап более перспективного и быстрого развития китайско-российских отношений, — говорится в послании, текст которого зачитал посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

Ван И отметил, что Китай и Россия — ведущие мировые державы и постоянные члены Совбеза ООН — всегда твердо поддерживают систему международных отношений с центральной ролью ООН и порядок, основанный на международном праве. Страны работают над созданием справедливого многостороннего мира и более равноправной системы глобального управления.

Ранее глава МИД Китая отмечал, что состоявшиеся в Пекине переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились с исключительным успехом. По итогам этого важнейшего диалога стороны торжественно подписали целый пакет значимых двусторонних документов.

Мир
КНР
Россия
Ван И
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном российском регионе объявлена угроза атаки беспилотников
Небензя оценил последствия перемирия Израиля и Ливана
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.