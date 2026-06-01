«Взаимная мудрость»: в КНР оценили отношения Москвы и Пекина Ван И: мудрость РФ и КНР открывает новый этап быстрого развития отношений

Стратегическая координация и мудрость России и Китая открывают новый этап перспективного и быстрого развития отношений между странами, сообщил глава МИД КНР Ван И в послании участникам XI Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», которую проводят Российский совет по международным делам и Китайская академия общественных наук. По его словам, РФ и КНР будут вместе искать новые идеи и способы углубить стратегическое партнерство, а также расширить взаимное сотрудничество в торговле и гуманитарной сфере, передает ТАСС.

Благодаря совместным усилиям обеих сторон стратегическая координация между двумя странами постоянно углублялась, прагматическое сотрудничество процветало и проявлялась взаимная мудрость, что открывает новый этап более перспективного и быстрого развития китайско-российских отношений, — говорится в послании, текст которого зачитал посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

Ван И отметил, что Китай и Россия — ведущие мировые державы и постоянные члены Совбеза ООН — всегда твердо поддерживают систему международных отношений с центральной ролью ООН и порядок, основанный на международном праве. Страны работают над созданием справедливого многостороннего мира и более равноправной системы глобального управления.

Ранее глава МИД Китая отмечал, что состоявшиеся в Пекине переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились с исключительным успехом. По итогам этого важнейшего диалога стороны торжественно подписали целый пакет значимых двусторонних документов.