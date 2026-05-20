20 мая 2026 в 11:56

Стало известно, сколько документов подписали Путин и Си Цзиньпин

Путин и Си Цзиньпин подписали около 20 документов на встрече в Пекине

Фото: kremlin.ru
Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали 20 документов о сотрудничестве в различных сферах, сообщила пресс-служба Кремля. Церемония подписания прошла в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Были подписаны заявления о дальнейшем укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме того, стороны заключили ряд соглашений в сферах атомной энергетики, промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования и кинематографа.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил в интервью, что Россия и Китай пришли к общей договоренности по одному важному вопросу в сфере энергетики. По его словам, переговоры прошли в позитивном ключе.

До этого Путин заявил, что Россия ценит интерес граждан Китая к изучению русского языка. По словам главы государства, русский язык изучают в 200 вузах и 125 школах республики.

