20 мая 2026 в 09:31

«Кое о чем важном»: Ушаков намекнул на особенную договоренность с Китаем

Ушаков: Россия и Китай договорились о важном проекте в сфере энергетики

Юрий Ушаков
Россия и Китай пришли к общей договоренности по одному важному вопросу в сфере энергетики, заявил журналисту Павлу Зарубину помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков. По его словам, переговоры прошли в позитивном ключе. Фрагмент интервью с помощником главы государства Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Обсудили очень много вопросов. В том числе перспективный проект в энергетике. <...> Договорились еще кое о чем очень важном, — подчеркнул Ушаков.

Ранее сообщалось, что на X Российско-китайском ЭКСПО в Харбине в день визита Путина в Китай активно раскупают вещи с его цитатами и автографом. Среди самых популярных цитат оказались «Next time in Moscow», которую Путин произнес в августе 2025 года, а также фраза: «Надо обязательно смотреть в будущее».

До этого стало известно, что Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Си Цзиньпин отметил, что Пекин будет работать с Москвой над соблюдением духа этого соглашения и твердо продвигать стратегическое сотрудничество между двумя государствами «спиной к спине».

