18 мая 2026 в 16:41

Ушаков анонсировал участие Путина в саммите БРИКС

Ушаков: Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии в сентябре

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин планирует принять личное участие в очередном саммите БРИКС, который пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. В рамках этого крупного международного мероприятия у российского лидера запланирована серия встреч, передает ТАСС.

Затем предусматривается двусторонний контакт [с председателем КНР Си Цзиньпином] на саммите БРИКС в Нью-Дели 12–13 сентября, — уточнил Ушаков.

Ранее стало известно, что Россия и Китай подпишут рекордное число документов в ходе визита Путина. По словам Ушакова, подготовленный пакет из 40 соглашений нацелен на дальнейшее мощное укрепление стратегического партнерства двух стран во всех ключевых сферах.

До этого Ушаков раскрыл состав делегации, с которой президент поедет в КНР. В нее вошли сразу пять заместителей председателя правительства, включая Дениса Мантурова, Татьяну Голикову и Александра Новака. Помощник президента сыронизировал, что на время переговоров премьер-министр Михаил Мишустин фактически «останется в Москве один».

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

