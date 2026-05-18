Ушаков анонсировал участие Путина в саммите БРИКС Ушаков: Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии в сентябре

Президент РФ Владимир Путин планирует принять личное участие в очередном саммите БРИКС, который пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. В рамках этого крупного международного мероприятия у российского лидера запланирована серия встреч, передает ТАСС.

Затем предусматривается двусторонний контакт [с председателем КНР Си Цзиньпином] на саммите БРИКС в Нью-Дели 12–13 сентября, — уточнил Ушаков.

Ранее стало известно, что Россия и Китай подпишут рекордное число документов в ходе визита Путина. По словам Ушакова, подготовленный пакет из 40 соглашений нацелен на дальнейшее мощное укрепление стратегического партнерства двух стран во всех ключевых сферах.

До этого Ушаков раскрыл состав делегации, с которой президент поедет в КНР. В нее вошли сразу пять заместителей председателя правительства, включая Дениса Мантурова, Татьяну Голикову и Александра Новака. Помощник президента сыронизировал, что на время переговоров премьер-министр Михаил Мишустин фактически «останется в Москве один».