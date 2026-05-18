«Должны винить себя»: Мостовой оценил серебро «Краснодара» в РПЛ

«Краснодар» упустил золото Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче против московского «Динамо», заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. Та встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых и позволила «Зениту» выйти на первое место в турнирной таблице. По мнению Мостового, футболисты «Краснодара» должны винить только самих себя в упущенном чемпионстве.

«Краснодар» должен кусать себя за все места. Они проиграли чемпионат в матче с «Динамо». Забивай все моменты — стали бы чемпионами. Футболисты должны винить только себя. Я, правда, сказал перед их игрой в Москве, что они потеряют очки, — сказал Мостовой.

Ранее петербургский «Зенит» в 11-й раз в своей истории завоевал титул чемпиона России по футболу, установив абсолютный рекорд страны по этому показателю. Победный и единственный мяч в решающем матче против «Ростова» на 14-й минуте встречи забил с пенальти нападающий Александр Соболев. Позже Мостовой отметил, что «Зенит» мог и не стать чемпионом России, если бы форвард «Краснодара» Хуан Боселли реализовал свой момент в игре против московского «Динамо».