«Выиграли — молодцы»: Мостовой высказался о рекордном чемпионстве «Зенита» Мостовой: «Зенит» мог и не стать чемпионом России, если бы не промах Боселли

«Зенит» мог и не стать чемпионом России, если бы форвард «Краснодара» Хуан Боселли реализовал свой момент в игре против московского «Динамо», заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что команда Сергея Семака всего дважды лидировала по ходу сезона и смогла воспользоваться осечкой конкурента.

Стал ли «Зенит» чемпионом заслуженно? Знаете, сколько заслуженных команд смотрят финалы Лиги чемпионов по телевизору, как и мы с вами? Не надо на это смотреть. Выиграли — молодцы. Какая разница? Кто ж знал, что Боселли выйдет и с трех шагов ударит в грудь [Андрею] Луневу? — сказал Мостовой.

Он отметил высокую конкуренцию в борьбе за чемпионство в последних сезонах Российской премьер-лиги (РПЛ). По мнению Мостового, раньше «Зенит» мог выиграть чемпионат за 6–8 туров до конца.

В нашем чемпионате последние два-три года чемпион становится известен только в последнем туре. Круто! Раньше бы за 6–8 туров до конца знали, что «Зенит» — чемпион на 70–80%. За четыре — становились. А тут всего два раза лидировали, — добавил Мостовой.

Ранее петербургский «Зенит» в 11-й раз в своей истории завоевал титул чемпиона России по футболу, установив абсолютный рекорд страны по этому показателю. Победный и единственный мяч в решающем матче против «Ростова» на 14-й минуте встречи забил с пенальти нападающий Александр Соболев.