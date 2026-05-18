Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 17:01

«Выиграли — молодцы»: Мостовой высказался о рекордном чемпионстве «Зенита»

Мостовой: «Зенит» мог и не стать чемпионом России, если бы не промах Боселли

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

«Зенит» мог и не стать чемпионом России, если бы форвард «Краснодара» Хуан Боселли реализовал свой момент в игре против московского «Динамо», заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что команда Сергея Семака всего дважды лидировала по ходу сезона и смогла воспользоваться осечкой конкурента.

Стал ли «Зенит» чемпионом заслуженно? Знаете, сколько заслуженных команд смотрят финалы Лиги чемпионов по телевизору, как и мы с вами? Не надо на это смотреть. Выиграли — молодцы. Какая разница? Кто ж знал, что Боселли выйдет и с трех шагов ударит в грудь [Андрею] Луневу? — сказал Мостовой.

Он отметил высокую конкуренцию в борьбе за чемпионство в последних сезонах Российской премьер-лиги (РПЛ). По мнению Мостового, раньше «Зенит» мог выиграть чемпионат за 6–8 туров до конца.

В нашем чемпионате последние два-три года чемпион становится известен только в последнем туре. Круто! Раньше бы за 6–8 туров до конца знали, что «Зенит» — чемпион на 70–80%. За четыре — становились. А тут всего два раза лидировали, — добавил Мостовой.

Ранее петербургский «Зенит» в 11-й раз в своей истории завоевал титул чемпиона России по футболу, установив абсолютный рекорд страны по этому показателю. Победный и единственный мяч в решающем матче против «Ростова» на 14-й минуте встречи забил с пенальти нападающий Александр Соболев.

Спорт
РПЛ
ФК Зенит
Футбол
Кирилл Николаев
К. Николаев
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уход воспитанников из детсада в Подмосковье попал под прицел СК
Меркель отстранилась от переговоров по Украине
Подмосковной полиции пришлось ловить ушедших в «самоволку» детсадовцев
Вакансии-пустышки. Срочные, без опыта: как вычислить и обезопасить себя
ВСУ начали комбинированный обстрел российского региона
Врач рассказала, какая одежда спасает от перегрева в зной
Женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в Подмосковье
Иран захотел отдать уран России вместо США
Десятки БПЛА атаковали российский регион
Врач назвала порядок действий при солнечном ударе
Сломавший ребра школьнице подросток будет сдавать ОГЭ под конвоем ФСИН
«Какое это горе»: ребенок погиб при атаке ВСУ в преддверии дня рождения
А вот теперь — смерть! Зеленский доигрался: от Банковой останется пепелище
«На три с плюсом»: Мостовой подвел итоги выступления «Спартака» в РПЛ
Экс-депутат Рады раскрыл, кто доминирует в политике Киева
Сомнолог назвал идеальную температуру для ночного отдыха
Финансист рассказал, сколько нужно зарабатывать для максимальных ИПК
«Достойное место»: известный тренер оценил результат «Балтики» в РПЛ
Ребенок от Козловского, слухи о романе с Зеленским: как живет Акиньшина
Россиянка заявила о пропаже дочери после выхода из приюта в Мексике
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.