Две фуры с опасным грузом задержаны на трассе М-8 в Вологодской области

В Вологодской области на 400-м километре трассы М-8 «Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск» инспекторы остановили и поместили под арест две фуры, перевозившие опасный груз, сообщили в пресс-службе МТУ Ространснадзора по СЗФО. В цистернах находилась смесь сжиженных и сжатых углеводородов, относящихся ко второму и третьему классам опасности.

В первом случае водитель управлял крупногабаритным транспортом без карты для тахографа и без штампа контролера технического выпуска. Кроме того, на огнетушителях отсутствовала обязательная маркировка со сроками проверки или датой истечения службы.

Второго дальнобойщика задержали примерно через сутки: у него выявили серьезную нехватку огнетушителей, а режим труда был грубо нарушен — за рулем он находился более 10 часов подряд. Оба транспортных средства останутся на стоянке до полного устранения всех нарушений.

