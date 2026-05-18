18 мая 2026 в 17:26

Две фуры с опасным грузом задержаны на трассе М-8 в Вологодской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Вологодской области на 400-м километре трассы М-8 «Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск» инспекторы остановили и поместили под арест две фуры, перевозившие опасный груз, сообщили в пресс-службе МТУ Ространснадзора по СЗФО. В цистернах находилась смесь сжиженных и сжатых углеводородов, относящихся ко второму и третьему классам опасности.

В первом случае водитель управлял крупногабаритным транспортом без карты для тахографа и без штампа контролера технического выпуска. Кроме того, на огнетушителях отсутствовала обязательная маркировка со сроками проверки или датой истечения службы.

Второго дальнобойщика задержали примерно через сутки: у него выявили серьезную нехватку огнетушителей, а режим труда был грубо нарушен — за рулем он находился более 10 часов подряд. Оба транспортных средства останутся на стоянке до полного устранения всех нарушений.

Ранее сообщалось, что еще две фуры с пчелами из Узбекистана пересекли границу РФ. По информации источников, большегрузы въехали в пункт пропуска в Челябинской области, но водитель не доставил насекомых в карантинную зону.

