Фура с пчелами-«нелегалами» проникла в Россию В России месяц ищут фуру с 1700 нелегально ввезенными пчелами из Узбекистана

В России уже месяц продолжаются поиски фуры, перевозившей 1728 пчел из Узбекистана без прохождения обязательного санитарного контроля, сообщает Telegram-канал SHOT. Груз пересек границу в Астраханской области еще в начале апреля, однако до назначенного места карантина в Курганской области машина так и не доехала. Специалисты бьют тревогу, так как южные насекомые не прошли проверку и могут быть переносчиками смертельно опасных для местных пасек заболеваний.

Местные жители утверждают, что в пункте назначения в Курганской области даже не было условий для приема насекомых и проведения необходимых процедур. В связи с этим общественники и пчеловоды уже обратились в Россельхознадзор, прокуратуру и МВД с требованием найти водителя и опасный груз. Сейчас правоохранительные органы пытаются отследить маршрут передвижения фуры.

Эксперты предупреждают, что узбекские пчелы отличаются повышенной агрессивностью и могут стать причиной массовой гибели российских пчелиных семей. Их укусы способны вызвать у человека тяжелейший анафилактический шок, а неконтролируемый мед с таких пасек несет риск заражения сальмонеллезом.

Ранее стало известно, что живущие в России клещи могут переносить не только энцефалит, но и вирусы Мукава, Нуомин (Лесное) и Бейджи найроварус. В Роспотребнадзоре пояснили, что вирусы были выявлены во время исследований, которые проводил НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.