День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 14:01

Фура с пчелами-«нелегалами» проникла в Россию

В России месяц ищут фуру с 1700 нелегально ввезенными пчелами из Узбекистана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России уже месяц продолжаются поиски фуры, перевозившей 1728 пчел из Узбекистана без прохождения обязательного санитарного контроля, сообщает Telegram-канал SHOT. Груз пересек границу в Астраханской области еще в начале апреля, однако до назначенного места карантина в Курганской области машина так и не доехала. Специалисты бьют тревогу, так как южные насекомые не прошли проверку и могут быть переносчиками смертельно опасных для местных пасек заболеваний.

Местные жители утверждают, что в пункте назначения в Курганской области даже не было условий для приема насекомых и проведения необходимых процедур. В связи с этим общественники и пчеловоды уже обратились в Россельхознадзор, прокуратуру и МВД с требованием найти водителя и опасный груз. Сейчас правоохранительные органы пытаются отследить маршрут передвижения фуры.

Эксперты предупреждают, что узбекские пчелы отличаются повышенной агрессивностью и могут стать причиной массовой гибели российских пчелиных семей. Их укусы способны вызвать у человека тяжелейший анафилактический шок, а неконтролируемый мед с таких пасек несет риск заражения сальмонеллезом.

Ранее стало известно, что живущие в России клещи могут переносить не только энцефалит, но и вирусы Мукава, Нуомин (Лесное) и Бейджи найроварус. В Роспотребнадзоре пояснили, что вирусы были выявлены во время исследований, которые проводил НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Регионы
Астраханская область
пчелы
фуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
В Республике Сербской высказались о судьбе совместных проектов с Россией
Россия потребовала от ФРГ признания геноцида советского народа
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.