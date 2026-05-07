07 мая 2026 в 11:14

Стало известно, какие новые вирусы могут переносить клещи в России

Роспотребнадзор: клещи в РФ могут переносить вирусы Мукава и Нуомин

Клещи, обитающие в России, могут переносить не только энцефалит, но и вирусы Мукава, Нуомин (Лесное) и Бейджи найроварус, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Как пояснили в ведомстве, вирусы были выявлены во время исследований, которые проводил НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера с помощью секвенирования РНК.

На Северо-Западе РФ, помимо вируса клещевого энцефалита, выявлены такие вирусы, как Бейджи найроварус и вирус Мукава, которые ранее были выделены из сывороток крови людей в Китае и Японии. Вирус Лесное, который был также обнаружен в клещах на Северо-Западе, не имеет четкого таксономического положения и схож с вирусом Нуомин, патогенные штаммы которого описаны в литературе, — передается в сообщении.

В Роспотребнадзоре рекомендовали при посещении леса носить защитную одежду и регулярно осматривать себя, чтобы вовремя заметить клещей. В городах для снижения их численности проводят акарицидную обработку территорий.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что единственным эффективным способом избежать смертельного заболевания бешенством являются профилактические прививки. Успех лечения напрямую зависит от скорости обращения за медицинской помощью.

