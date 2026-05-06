06 мая 2026 в 04:21

Роспотребнадзор назвал эффективный способ защиты от бешенства

Роспотребнадзор: избежать заболевания бешенством можно только через вакцинацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Единственным эффективным способом избежать смертельного заболевания бешенством являются профилактические прививки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Успех лечения напрямую зависит от скорости обращения за медицинской помощью.

Чем раньше начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить заболевание, — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также напомнили о правилах безопасности: домашних животных необходимо регистрировать, собак крупных пород выгуливать в наморднике. Нельзя подбирать бездомных, сбитых автомобилями или больных животных, а также пытаться помочь им самостоятельно.

При укусе животного рану следует не менее 15 минут промывать водой с мылом, края обработать спиртом или йодом и срочно обратиться к врачу. Бешенство — вирусное заболевание, общее для человека и животных, которое в 100% случаев без лечения заканчивается летальным исходом.

Отказываться от курса лечебно-профилактической иммунизации нельзя! Помните, что он проводится по жизненным показаниям! — подчеркнули в ведомстве.

Ранее врач функциональной диагностики, кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что белки, которые многим кажутся безобидными животными, могут оказаться переносчиками бешенства. Они могут передать вирус домашним животным, например кошке.

