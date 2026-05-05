Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок

Белки, которые многим кажутся безобидными животными, могут оказаться переносчиками бешенства, предупредил врач функциональной диагностики, кардиолог Андрей Кондрахин. В беседе с 360.ru специалист подчеркнул, что головной мозг при этом меняется из-за вируса.

Вирус бешенства меняет головной мозг животного, оно ищет встречи с человеком. Вирусу нужно распространиться. К сожалению, это смертельное заболевание. Белки могут передать вирус домашним животным, например кошке. К сожалению, вакцинация бывает не всегда успешной, мы не успеваем победить болезнь, — объяснил врач.

Он предупредил, что, если контакт с зараженным животным произошел, нужно срочно помыть руки и обратиться в ближайший травмпункт. Он уточнил, что вакцинация убережет от возможных последствий.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что внезапное ухудшение чистоплотности у кошки зачастую свидетельствует о депрессии. По ее словам, в этом случае питомец может стать вялым и потерять былой аппетит.