Зоопсихолог ответила, как распознать депрессию у кошки

Внезапное ухудшение чистоплотности у кошки зачастую свидетельствует о депрессии, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, в этом случае питомец может стать вялым и потерять былой аппетит.

Депрессия проявляется главным образом потерей интереса к жизни. У кошки это выражается вялостью, плохим аппетитом, отказом от игры и стремлением быть подальше от человека. Иногда могут появиться нечистоплотность или мяуканье без причины. При появлении таких признаков в первую очередь нужно обратиться к ветеринару, чтобы проверить физическое здоровье питомца. Если оно в норме, то работаем над поведенческими факторами — устраняем причину стресса либо применяем метод десенсибилизации, подключаем феромонотерапию, стимулируем активность. Иногда может потребоваться прием лекарственных препаратов, — поделилась Капустина.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что на депрессию у собаки могут указывать вялость, апатия, скулеж и отказ от еды. По его словам, частое и чрезмерное вылизывание шерсти также является тревожным сигналом.