Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 17:25

Кинолог объяснил, как вовремя определить депрессию у собаки

Кинолог Голубев: на депрессию у собаки могут указывать вялость и скулеж

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На депрессию у собаки могут указывать вялость, апатия, скулеж и отказ от еды, заявил в беседе с RT кинолог Владимир Голубев. Он отметил, что частое и чрезмерное вылизывание шерсти — тоже тревожный признак.

К развитию депрессии у животного могут привести потеря хозяина, переезд или смена семьи, предупредил Голубев. Другим негативным фактором может стать пережитое насилие.

По словам эксперта, диагностирование депрессии у собак всегда осложняется тем, что питомцы попросту не могут сказать, что именно их беспокоит. Иногда болезнь путают с хандрой и скукой, с которыми справляются с помощью физических и умственных нагрузок.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что хвост кошки, поднятый трубой, является признаком хорошего настроения. При этом, по ее словам, счастливый питомец обычно имеет хороший аппетит и спит в расслабленных позах.

Life Style
собаки
питомцы
домашние животные
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.