Кинолог объяснил, как вовремя определить депрессию у собаки Кинолог Голубев: на депрессию у собаки могут указывать вялость и скулеж

На депрессию у собаки могут указывать вялость, апатия, скулеж и отказ от еды, заявил в беседе с RT кинолог Владимир Голубев. Он отметил, что частое и чрезмерное вылизывание шерсти — тоже тревожный признак.

К развитию депрессии у животного могут привести потеря хозяина, переезд или смена семьи, предупредил Голубев. Другим негативным фактором может стать пережитое насилие.

По словам эксперта, диагностирование депрессии у собак всегда осложняется тем, что питомцы попросту не могут сказать, что именно их беспокоит. Иногда болезнь путают с хандрой и скукой, с которыми справляются с помощью физических и умственных нагрузок.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что хвост кошки, поднятый трубой, является признаком хорошего настроения. При этом, по ее словам, счастливый питомец обычно имеет хороший аппетит и спит в расслабленных позах.