Зоопсихолог перечислила признаки счастливой кошки

08 апреля 2026 в 06:30

Зоопсихолог Капустина: счастливая кошка держит хвост трубой

Хвост кошки, поднятый трубой, является признаком ее хорошего настроения, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. При этом, по ее словам, счастливый питомец обычно имеет хороший аппетит и спит в расслабленных позах.

В первую очередь у счастливой кошки хороший аппетит. Кроме того, она ухаживает за собой, умывается и вылизывается. Еще признаком довольства жизнью можно назвать активность и готовность к играм, но это зависит от темперамента, некоторые больше любят поваляться. Кстати, по той позе, в которой спит питомец, тоже можно определить, счастливо ли он живет. Если она расслабленная, любимец вытянулся во весь рост или свернулся клубочком, значит, он ощущает покой и безопасность. Также уверенная в себе кошка часто держит хвост трубой, — поделилась Капустина.

Она подчеркнула, что питомцы становятся счастливее благодаря хорошему взаимопониманию с хозяевами. По словам зоопсихолога, уровень тактильности у кошек различается, но если любимец много времени проводит в одной комнате с людьми и при попытке погладить вытягивается, выгибая спину и подставляя подбородок, это признак удовольствия.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков предупредил, что резкие запахи, такие как алкоголь, лакокрасочные материалы или парфюм, могут спровоцировать агрессию у собак. Кошки, по его словам, могут проявить враждебность, если кто-то попытается их погладить или поцеловать.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
