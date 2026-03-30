Россиянам объяснили, почему некоторые гости вызывают агрессию у питомцев Ветеринар Шеляков: гости с резким запахом могут вызвать агрессию у собак

Гости с резким запахом, например алкоголя, лакокрасочных материалов или парфюма, могут вызвать агрессию у собак, объяснил ветеринар Михаил Шеляков. В беседе с «Москвой 24» он отметил, что кошки, в свою очередь, могут враждебно отреагировать на людей, которые пытаются их погладить или поцеловать.

С кошкой главное — не знакомиться насильно. Как обычно поступают гости: умиляются животному и резко идут его гладить. А для зверя факт быстрого приближения незнакомца уже является сигналом тревоги, нависание над ним — вовсе что-то чрезвычайное, улыбка — угрожающий оскал. Животное уже напряжено, и, когда человек выкидывает руку в его сторону, это воспринимается как прямая атака, — объяснил Шеляков.

Большинство собак, напротив, любят, когда их гладят или чешут, отметил ветврач. Он добавил, что многие люди заблуждаются, полагая, что запах других животных отпугивает питомцев. На самом деле это вызывает у них интерес.

