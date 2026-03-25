Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 12:00

Ветеринар раскрыла, как вовремя распознать зубную боль у кошек

Ветеринар Терешко: отказ от привычной еды может указывать на зубную боль у кошек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отказ от привычной еды, проблемы с жеванием пищи, повышенное слюноотделение, апатия, агрессия и потеря веса могут указывать на зубную боль у кошек, заявила Lenta.ru ветеринар Ольга Терешко. Она предупредила, что питомцы могут годами маскировать дискомфорт.

Частый признак проблем с зубами — неприятный запах из ротовой полости, который говорит о воспалении, инфекции или разложении тканей. Это также может указывать на гингивит, пародонтит или даже опухолевые процессы, — отметила Терешко.

По ее словам, кошки, страдающие от зубной боли, зачастую перестают играть, проявлять активность и ухаживать за собой — как следствие у них ухудшается качество шерсти. Если питомец трется челюстью о мебель или трогает морду, как будто пытаясь достать что-то из пасти, вероятнее всего он пытается облегчить боль и зуд в деснах. Ветврач добавила, что покраснения, язвы и выделения из ротовой полости — тоже тревожные признаки.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что поедание хурмы в больших количествах может вызвать нарушение пищеварения и запоры у кошек. Она подчеркнула, что в малых дозах этот фрукт не представляет угрозы для питомца, но злоупотреблять им не следует.

кошки
ветеринары
питомцы
здоровье
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.