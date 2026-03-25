Ветеринар раскрыла, как вовремя распознать зубную боль у кошек

Отказ от привычной еды, проблемы с жеванием пищи, повышенное слюноотделение, апатия, агрессия и потеря веса могут указывать на зубную боль у кошек, заявила Lenta.ru ветеринар Ольга Терешко. Она предупредила, что питомцы могут годами маскировать дискомфорт.

Частый признак проблем с зубами — неприятный запах из ротовой полости, который говорит о воспалении, инфекции или разложении тканей. Это также может указывать на гингивит, пародонтит или даже опухолевые процессы, — отметила Терешко.

По ее словам, кошки, страдающие от зубной боли, зачастую перестают играть, проявлять активность и ухаживать за собой — как следствие у них ухудшается качество шерсти. Если питомец трется челюстью о мебель или трогает морду, как будто пытаясь достать что-то из пасти, вероятнее всего он пытается облегчить боль и зуд в деснах. Ветврач добавила, что покраснения, язвы и выделения из ротовой полости — тоже тревожные признаки.

