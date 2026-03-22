Зоопсихолог ответила, опасно ли давать кошкам хурму

Поедание хурмы в больших количествах может вызвать нарушение пищеварения и запоры у кошек, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Она подчеркнула, что в малых дозах этот фрукт не представляет угрозы для питомца, но злоупотреблять им не следует.

В небольших количествах хурма для кошки не опасна. Но если давать ей фрукт постоянно и много, могут начаться запоры и прочие нарушения пищеварения, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринарный врач-терапевт Ева Романова заявила, что приучать кошку к прогулкам на улице необходимо постепенно. По ее словам, нужно избегать мест с детьми и громкими криками, а выгуливать животное следует на надежной качественной шлейке.

Ветеринар Марианна Онуфриенко ранее заявила, что котятам требуется больше калорий и питательных веществ для правильного формирования мышц, зубов и костей. По ее словам, переводить питомца на рацион для взрослых кошек следует примерно тогда, когда ему исполнится год. Она подчеркнула, что важно не торопиться с переходом и одновременно не откладывать его слишком надолго.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
