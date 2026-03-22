Зоопсихолог ответила, опасно ли давать кошкам хурму

Поедание хурмы в больших количествах может вызвать нарушение пищеварения и запоры у кошек, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Она подчеркнула, что в малых дозах этот фрукт не представляет угрозы для питомца, но злоупотреблять им не следует.

В небольших количествах хурма для кошки не опасна. Но если давать ей фрукт постоянно и много, могут начаться запоры и прочие нарушения пищеварения, — пояснила Капустина.

