Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам

Приучать кошку к прогулкам на улице необходимо постепенно, рассказала «ФедералПресс» ветеринарный врач-терапевт Ева Романова. Она отметила, что нужно избегать мест с детьми и громкими криками.

Первые выходы должны быть очень короткими, с постепенным увеличением времени. Место для прогулок должно быть максимально тихим и спокойным. В идеале там не должно быть собак вовсе, поскольку даже спокойная собака может стать не только источником рисков, но и сильным стрессовым фактором для кошки, — рассказала Романова.

Ветеринар подчеркнула, что выгуливать кошек необходимо только на надежной качественной шлейке. По ее словам, свободный выгул опасен для животного.

Ранее зоозащитница Полина Колмогорова рассказала, что животное может пострадать на самовыгуле. Она призвала использовать шлейки, поводки или отпускать питомцев только на собственном огороженном участке.