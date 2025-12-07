«Делают из людей дураков»: что такое хобби-доггинг, приживется ли в РФ

«Делают из людей дураков»: что такое хобби-доггинг, приживется ли в РФ

На Западе набирает популярность новый тренд — хобби-доггинг. Его суть заключается в том, что «владельцы» дрессируют, выгуливают на поводках воображаемых собак и отдают им команды. Приживется ли эта мода в России, насколько опасно такое увлечение для психики — в материале NEWS.ru.

Что такое хобби-доггинг

Хобби-доггинг зародился осенью 2025 года в Германии. В этой стране проводят открытые тренировки и состязания по необычному виду спорта. Как правило, соревнования снимают на видео и публикуют в интернете, где они быстро становятся вирусными. Особое внимание пользователей Сети привлекла тренировка в немецком городке Хайльбронн, где несколько взрослых людей гуляли с воображаемой собакой, отдавали ей команды и вместе проходили полосу препятствий.

По мнению западных психотерапевтов, хобби-доггинг — это хороший способ восстановиться после душевных травм. Отмечается, что тренд особенно популярен среди людей зрелого возраста.

Что сказали психиатры о хобби-доггинге

После стресса можно восстанавливаться разными способами, но это что-то сумасшедшее, поделился мнением с NEWS.ru психиатр, психотерапевт Александр Федорович. По его словам, хобби-доггинг — это нездоровая тенденция. Весьма сомнительно, что таким образом можно улучшить психическое состояние человека, подчеркнул он.

«С одной стороны нам говорят: „Подорожает колбаса и ЖКХ“. И тут же призывают не волноваться: „Вот вам веревочка, походите с ней по детской площадке и станет легче“», — сказал Федорович.

По его словам, задача всех бредоподобных концепций сводится к тому, чтобы делать из людей дураков.

Хобби-доггинг не несет угрозу психическому здоровью. Это всего лишь модное течение, заявила в беседе с NEWS.ru кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич. Однако, по ее словам, если подобный тренд получит развитие, в скором времени его начнут совмещать с квадробингом или придумают что-то похлеще.

«Мы идем по пути вычурности — эта дорога в никуда. Рано или поздно она приведет в тупик. Все подобные увлечения помогают человеку избежать ответственности», — заметила специалист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Галич подчеркнула, что все западноевропейское общество страдает от инфантилизма. По ее словам, это очень характерно для людей, у кого нет нужды заботиться о выживании.

«Они перепробовали все развлечения, во многом разочаровались, и остаются только такие способы, как хобби-доггинг. Эти люди ощущают потребность во внимании, реализации своих инстинктов и желаний», — сказала психотерапевт.

Галич добавила, что взрослый человек может завести собаку или морскую свинку. Тот, кто не желает взрослеть, играет в такие игры.

Как относятся в хобби-доггингу в Госдуме

Отвечая на вопрос, может ли хобби-доггинг прижиться в России, депутат Госдумы Виталий Милонов предположил в беседе с NEWS.ru, что он будет популярен среди людей с психическими отклонениями и заболеваниями.

«Нормальный человек вряд ли будет это делать. У него всегда есть альтернатива — завести нормальную собаку», — сказал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Хобби-доггинг — это неминуемая деградация, отметил депутат. По его словам, такие прогулки на свежем воздухе, вероятно, помогут тем, у кого есть проблемы с психикой. Им важно не забывать про таблетки, подчеркнул Милонов.

«У меня дома живут немецкая овчарка, самоед и маламут, поэтому мне никакой хобби-доггинг не грозит. Они мне такой хобби-доггинг устраивают, что мама не горюй», — заметил Милонов.

Что помогает снизить стресс

Влияние стресса на организм можно снизить более простыми и понятными способами, сказал Федорович. Он посоветовал аутогенные тренировки, в которых сочетаются мышечные релаксации, дыхание и визуализация образов. По его словам, все эти техники официально признаны, любой человек может найти их в интернете.

Психиатр Елена Антонова заявила, что для снижения уровня стресса необходимо соблюдать режим сна и правильно питаться. Она порекомендовала отказаться от алкоголя, пить достаточное количество воды и ограничить употребление быстрых углеводов. Антонова также призвала слушать аудиофайлы с шумом моря, леса и дождя в трудные психологические моменты.

Читайте также:

Детская шалость или оружие Запада: что россияне думают о квадроберах?

Квадроберы: кто это такие, опасен ли этот тренд для детей

«Средневековая мертвечина». В России выяснили, нужно ли запретить лабубу

«Угроза нации»: почему Милонов требует запретить бодипозитив, чем он опасен

Уход от стандартов или «жиротокс»: почему россияне не признают бодипозитив