Автобус с 12 пассажирами попал в смертельное ДТП по пути из Минска в Москву Один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Белоруссии

Междугородний автобус сообщением «Москва — Брест» попал в смертельное ДТП в Толочинском районе Витебской области, заявили в пресс-службе МВД Белоруссии. По информации ведомства, один человек погиб, шестеро получили травмы и были госпитализированы.

На автодороге М1 «Брест — Минск — граница Российской Федерации» 43-летний водитель автобуса, двигаясь со стороны Минска, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в <...> кювет и опрокинулся, — отметили в министерстве.

Всего в салоне находились два водителя и 12 пассажиров. Погибшей оказалась 53-летняя женщина. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГАИ, МЧС, медики и следственно-оперативная группа. Точную причину аварии предстоит выяснить.

Ранее три грузовика столкнулись на 235-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе Тульской области. Один водитель погиб на месте, еще один получил травмы. По словам очевидцев, все три фуры вылетели в кювет, от их кабин ничего не осталось, вся дорога оказалась усыпана обломками.

До этого одна женщина погибла, шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Липецкой области. Пятерых раненых госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в микроавтобус.