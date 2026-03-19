Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 07:30

Стерли укрепрайоны ВСУ точными ударами: успехи ВС РФ к утру 19 марта

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подразделения артиллерии и беспилотных войск группировки «Восток» уничтожили укрепленные опорные пункты с огневыми точками и пункты управления БПЛА, а также сорвали переброску сил и подвоз обеспечения ВСУ в Запорожской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 19 марта?

В Минобороны России рассказали, что разведывательный расчет БПЛА обнаружил сеть разветвленных позиций и укрепленных опорных пунктов ВСУ, оборудованных противником в лесополосах и строениях для размещения живой силы, пунктов управления беспилотниками и станций радиоэлектронной борьбы.

«После доразведки целей и лазерного целеуказания расчет самоходной артиллерийской установки „Мста-С“ группировки „Восток“ нанес серию ударов высокоточными управляемыми боеприпасами „Краснополь“. В результате огневого поражения укрепленные сооружения, блиндажи и огневые точки противника в зданиях и лесополосах были уничтожены», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило, что в ходе воздушной разведки были обнаружены тщательно замаскированные позиции операторов БПЛА ВСУ в лесополосе. Полученные координаты передали артиллерийским расчетам, которые затем нанесли точный удар из 152-мм самоходных гаубиц «Акация». В результате были уничтожены пункты управления беспилотниками, а также расчеты и оборудование.

Одновременно операторы ударных БПЛА выявили маршруты передвижения подразделений ВСУ. Противник пытался провести ротацию и доставить боеприпасы, продовольствие и дроны на передовые позиции, используя маневренные квадроциклы и наземные робототехнические комплексы. Точными ударами FPV-дронов техника с пехотой и грузами была уничтожена во время движения.

Поразили два пункта дислокации и огневую точку ВСУ

Расчеты беспилотной авиации группировки войск «Юг» уничтожили два пункта временной дислокации с личным составом и огневую точку ВСУ под Константиновкой, сообщили в Минобороны России.

«В ходе работы расчета БПЛА типа ZALA в районе населенного пункта Константиновка были обнаружены два пункта временной дислокации и огневая точка ВСУ. Координаты выявленных целей были оперативно переданы расчетам ударных дронов самолетного типа „Молния-2“. В результате серии точных ударов все назначенные объекты были поражены вместе с находившимся в них личным составом и военным имуществом», — заявили в министерстве.

Лишили ВСУ двух станций связи Starlink

В зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки были утрачены две станции спутниковой связи Starlink. Кроме того, противник лишился девяти пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, проинформировал представитель пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.

«В течение суток противник потерял две станции спутниковой связи Starlink, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и девять пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.

По его данным, тяжелыми огневыми системами нанесен удар по позициям ВСУ, цели поражены.

Ударили по пункту управления БПЛА, орудию и живой силе ВСУ

В Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки «Запад» поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами, артиллерийскую установку, боевую машину пехоты и средства связи противника, а также уничтожили живую силу противника.

«Расчет гаубицы „Гиацинт-Б“ 83-го самоходного артиллерийского полка группировки войск „Запад“ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении», — говорится в сообщении.

Во время разведывательной операции были найдены замаскированные объекты противника в городском здании. Эти данные передали артиллеристам. С закрытой позиции произвели пробный выстрел. После корректировки огня расчет открыл интенсивный огонь, который полностью уничтожил цель.

Кроме того, Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений войск беспилотных систем группировки «Запад» в Харьковской области. На видео зафиксированы прямые попадания FPV-дронов по артиллерийскому орудию Д-30, боевой машине пехоты БМП-1, антеннам связи и личному составу ВСУ. Военнослужащие срывают все попытки противника осуществить подвоз живой силы, боеприпасов и материальных средств, применяя ударные дроны-камикадзе.

Минобороны РФ
Россия
Украина
ВСУ
ВС РФ
Анастасия Аржевитина
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.