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13 июня 2026 в 04:47

Раскрыто, циркулируют ли в мире способные вызвать пандемию вирусы

Попова: сейчас в мире не циркулируют вирусы, которые могут перерасти в пандемию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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На сегодняшний день не существует инфекций, которые могли бы привести к пандемии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что ситуация остается стабильной.

Прямо сейчас нет таких вирусов, которые формируют пандемическую ситуацию, — сказала Попова, отвечая на вопрос о потенциальных угрозах.

Руководитель ведомства также проинформировала, что Россия принимает все необходимые меры, чтобы быть готовой к любой пандемии. Речь идет даже более серьезной болезни, чем COVID-19.

Ранее сообщалось, что заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), вызываемой хантавирусами, выросла в Российской Федерации в 1,6 раза в 2025 году. Однако этот показатель остался в пределах среднего многолетнего уровня. В 2025 году было зарегистрировано 4912 случаев ГЛПС, что составляет 3,36 на 100 тыс. населения, и это в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году, при этом не превышая среднего уровня за 10-летний период без учета 2020 и 2021 годов.

До этого стало известно, что Россия делает все необходимое для подготовки к возможным новым пандемиям и эпидемиям. Роспотребнадзор, несмотря на отсутствие угрозы, намерен быть во всеоружии.

Общество
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