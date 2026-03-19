Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 19 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 19 марта

В ночь на 18 марта глава Крансодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотный летательный аппарат упал во дворе многоэтажной застройки. По его информации, фрагменты дрона повредили остекление квартир в двух корпусах.

«По предварительной информации, пострадавших нет, во дворе дежурит машина скорой помощи. На месте работают специальные и оперативные службы», — отметил политик.

Наумов призвал не подходить к фрагментам беспилотника противника. В случае обнаружения обломков необходимо обратиться к экстренным службам, констатировал он.

Кроме того, ночью в четверг российские силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников на промзону Невинномысска, написал в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его информации, уже зафиксированы сбивания.

«Наши силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска. Есть сбивания. Прошу не приближаться к обломкам беспилотников», — сообщил политик.

Владимиров напомнил, что гражданам нельзя публиковать кадры с работой ПВО, а также пролетом или сбиванием БПЛА. На территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Также 18 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев после полуночи сообщил в своем Telegram-канале, что военные отражают атаку ВСУ.

«Работают мобильные огневые группы и ПВО. Уже сбито три воздушных цели над морем», — написал он.

Позднее он заявил о еще 14 нейтрализованных БПЛА и добавил, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал.

«От спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация: от упавших обломков сбитых БПЛА в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава. В районе парка Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов. В районе Фиолента из-за обломков сбитого БПЛА загорелся частный дом. В районе Фиолентовского шоссе из-за обломков сбитого БПЛА возгорание травы и одного из промышленных зданий. Спецслужбы выехали на место», — отметил губернатор.

В 03:55 Развожаев заявил, что силы ПВО и Черноморского флота успешно отбили атаку ВСУ. В ходе отражения нападения было ликвидировано 27 беспилотных летательных аппаратов. Глава города также сообщил, что в результате налета погиб один человек.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В течение ночи с 17 на 18 марта силы ПВО ликвидировали 85 украинских БПЛА, рассказали в Минобороны РФ. По данным ведомства, 42 дрона перехвачены над Кубанью, 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом. Помимо этого, четыре БПЛА сбили над Адыгеей, три — над Ленобластью, по два — над Воронежской и Астраханской областями. Еще по одному беспилотнику устранили над Калужской и Смоленской областями и над Ставропольем.

Атаки продолжились и утром: с 07:00 до 09:00 восемь БПЛА нейтрализовали над Кубанью, еще два — над Черным морем, сообщили в Минобороны.

Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В результате удара беспилотника по многоквартирному дому в Краснодаре погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Всего пострадали три дома. В одном из них в квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем — фрагменты обнаружили на балконе», — написал политик.

В Сети опубликовали кадры, на которых видно полыхающую квартиру в многоэтажном жилом доме. На фотографиях можно рассмотреть, как из окна вырывается красное пламя, а вверх поднимается густой черный дым. По предварительным данным, в результате попадания беспилотника в квартире моментально начался пожар. Пламя быстро распространилось, жильцы были эвакуированы.

Также в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о том, что фрагменты сбитых беспилотников обнаружили по двум адресам в Лазаревском районе Сочи. По имеющейся информации, обломки упали на четырехэтажный дом и на частное домовладение. Пострадавших в результате инцидентов зафиксировано не было.

«В одном случае частично поврежден участок крыши четырехэтажного дома, в другом — задело навес и кровлю. Возгораний нет», — уточнили в оперштабе.

Также обломки дрона повредили крышу медицинского центра и линию электропередачи в Краснодаре, сообщил глава города Евгений Наумов.

«Идет ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение», — уточнил он.

В оперштабе добавили, что в результате атаки пострадали 17 автомобилей по двум адресам. Утром атаки на Краснодар продолжились. Кроме того, отметили в ведомстве, обломки БПЛА обнаружили по 16 адресам в Славянске-на-Кубани: они упали в самом городе и в садовом товариществе.

«Пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализировали с переломом», — уточнили там.

Тем временем пожарным удалось ликвидировать крупный пожар на нефтебазе в пригороде Лабинска, который возник из-за атаки ВСУ. В работе по тушению возгорания участвовали более 140 человек и около 50 единиц техники.

