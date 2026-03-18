18 марта 2026 в 07:42

В Краснодаре вновь прогремели взрывы

Мэр Наумов: после удара по домам в Краснодаре началась вторая волна атак БПЛА

Фото: МО РФ
Краснодар второй раз за сутки подвергся атаке украинских БПЛА, сообщил в Telegram-канале мэр города Евгений Наумов. По его словам, в центральной, южной и западной частях города слышны взрывы. Мэр уточнил, что силы ПВО контролируют ситуацию и при необходимости отражают атаки — именно с этим связаны громкие звуки. Он призвал всех сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

В Краснодарском крае и Краснодаре сохраняется опасность атаки БПЛА. Все социальные учреждения города работают по графику и готовы принимать детей, — отметил он.

До этого Наумов сообщил, что в ночь на 18 марта Краснодар подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, обломки одного из БПЛА упали на кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне, вызвав масштабный пожар, который виден из разных частей города.

Утром 18 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, по 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по 5 сбили над Брянской областью и Крымом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная особенность весны в Европейской части России в 2026 году
Адвокат рассказала, кого супруги должны предупредить о скором разводе
Небрежная тактика ВСУ, катакомбы в Орехове: новости СВО к утру 18 марта
Посол Андреев: Россия готова принять Фицо на День Победы
Дмитриев указал на раскол внутри НАТО из-за Украины и Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 марта: инфографика
В Краснодаре вновь прогремели взрывы
Взрыв раздался в центральной части Бейрута после удара Израиля
Японские ученые обнаружили новый рак, который не щадит подростков
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 85 БПЛА
Первым семьям выплатили компенсации за изъятый под Новосибирском скот
Звуки стрельбы раздались на американской базе в Нью-Мексико
«История процветания»: депутат о праздновании воссоединения Крыма с Россией
Танки и артиллерия ВСУ оттянулись от Днепра после ликвидации ЗРК
Пушилин объяснил, для чего Зеленский устроил фотосессию в Краматорске
Посольство Украины в Риме исковеркало название Италии на своем сайте
Онколог раскрыл, от каких видов рака спасет полный отказ от алкоголя
Дачникам дали совет, на каком садовом инвентаре можно сэкономить
Автобиография, кома после COVID, алкоголизм: где сейчас певица МакSим
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

