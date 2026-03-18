В Краснодаре вновь прогремели взрывы Мэр Наумов: после удара по домам в Краснодаре началась вторая волна атак БПЛА

Краснодар второй раз за сутки подвергся атаке украинских БПЛА, сообщил в Telegram-канале мэр города Евгений Наумов. По его словам, в центральной, южной и западной частях города слышны взрывы. Мэр уточнил, что силы ПВО контролируют ситуацию и при необходимости отражают атаки — именно с этим связаны громкие звуки. Он призвал всех сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

В Краснодарском крае и Краснодаре сохраняется опасность атаки БПЛА. Все социальные учреждения города работают по графику и готовы принимать детей, — отметил он.

До этого Наумов сообщил, что в ночь на 18 марта Краснодар подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, обломки одного из БПЛА упали на кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне, вызвав масштабный пожар, который виден из разных частей города.

Утром 18 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, по 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по 5 сбили над Брянской областью и Крымом.