20 мая 2026 в 10:52

Россия и Китай сделали США предупреждение по Арктике

Россия и Китай заявили об опасениях из-за милитаризации Арктики со стороны США

Российско-китайские переговоры в узком составе Фото: kremlin.ru
Милитаризация США в Арктике вызывает опасения, следует из совместного заявления России и Китая по итогам двусторонних переговорах в Пекине, которое публикует пресс-служба Кремля. РФ и КНР поддержали строгое соблюдение международных правовых норм в регионе, а также признание суверенитета и неприкосновенность границ всех государств, расположенных в этой зоне.

Стороны выражают обеспокоенность в связи с милитаризацией США и их союзниками высоких широт, — сказано в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая являются образцом того, как сегодня нужно выстраивать сотрудничество между странами и народами. Глава государства отметил, что контакты между Москвой и Пекином достигли беспрецедентного уровня.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что отношения Москвы и Пекина развиваются стратегически стабильно, планируются и выстраиваются, а не представляют собой «лоскутное одеяло». По ее словам, двусторонние отношения развиваются так, чтобы укреплялся именно их фундамент.

