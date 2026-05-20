20 мая 2026 в 11:27

Россияне назвали «VK Видео» основной видеоплатформой в стране

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Абсолютное большинство российских пользователей интернета (95%) смотрят длинные горизонтальные видео через один или несколько видеосервисов. Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство из них предпочитают платформу «VK Видео» — 61% пользователей выбирают ее для просмотра.

RUTUBE занимает второе место с результатом 49%, а YouTube — третье с 44%. Если учитывать частоту использования видеосервисов, то каждый второй респондент (50%) обращается к «VK Видео» не реже раза в неделю, за ним следуют YouTube (42%) и RUTUBE (35%).

YouTube теряет аудиторию: 43% пользователей, которые раньше пользовались этой платформой, теперь от нее отказались. Переход пользователей с других крупных сервисов («VK Видео», RUTUBE, «Дзен», «Одноклассники») происходит менее активно (от 13% до 20%).

Часть интернет-пользователей (39%) предпочитает смотреть телевизионный контент в интернете, будь то записи программ или прямые трансляции по расписанию телеканалов. Мнения о том, смогут ли видеосервисы полностью заменить традиционное телевидение, разделились: 45% респондентов допускают такую возможность, в то время как 44% считают это маловероятным.

Ранее сообщалось, что совокупный доход авторов «VK Видео» превысил 3 млрд рублей в 2025 году. Основными источниками дохода стали партнерские соглашения, донаты пользователей и гранты от платформы.

Общество
ВКонтакте
видео
опросы
