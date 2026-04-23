Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 14:19

В 2025 году совокупный доход авторов «VK Видео» превысил 3 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Совокупный доход авторов «VK Видео» превысил 3 млрд рублей в 2025 году. Основными источниками дохода стали партнерские соглашения, донаты пользователей и гранты от платформы.

Мы выстраиваем внутри «VK Видео» понятную и устойчивую экономику для авторов. Наша задача — дать возможность зарабатывать из разных источников: не только за счет рекламы, но и благодаря прямой поддержке от аудитории и другим инструментам платформы. Такая модель делает доход более стабильным и одновременно расширяет возможности как для профессиональных авторов, так и для тех, кто только начинает, — рассказал вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

Рост заработка связан с улучшением инструментов монетизации и увеличением аудитории: в марте 2026 года ежемесячная аудитория превысила 83 млн человек. Благодаря партнерской программе средний заработок авторов за 2025 год вырос в 6,4 раза.

С момента запуска сервиса зрители поддержали авторов 38 тыс. раз. Максимальный месячный доход через «VK Донат» составил 2,8 млн рублей. Чаще всего донаты получают авторы DIY-контента, спортивных и музыкальных материалов.

Ранее сообщалось, что авторы «ВКонтакте» смогут монетизировать контент, набрав всего 100 друзей или подписчиков. По заявлениям разработчиков, такое нововведение поможет быстрее получать доход от творчества.

Общество
монетизация
ВКонтакте
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.