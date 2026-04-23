В 2025 году совокупный доход авторов «VK Видео» превысил 3 млрд рублей

Совокупный доход авторов «VK Видео» превысил 3 млрд рублей в 2025 году. Основными источниками дохода стали партнерские соглашения, донаты пользователей и гранты от платформы.

Мы выстраиваем внутри «VK Видео» понятную и устойчивую экономику для авторов. Наша задача — дать возможность зарабатывать из разных источников: не только за счет рекламы, но и благодаря прямой поддержке от аудитории и другим инструментам платформы. Такая модель делает доход более стабильным и одновременно расширяет возможности как для профессиональных авторов, так и для тех, кто только начинает, — рассказал вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

Рост заработка связан с улучшением инструментов монетизации и увеличением аудитории: в марте 2026 года ежемесячная аудитория превысила 83 млн человек. Благодаря партнерской программе средний заработок авторов за 2025 год вырос в 6,4 раза.

С момента запуска сервиса зрители поддержали авторов 38 тыс. раз. Максимальный месячный доход через «VK Донат» составил 2,8 млн рублей. Чаще всего донаты получают авторы DIY-контента, спортивных и музыкальных материалов.

Ранее сообщалось, что авторы «ВКонтакте» смогут монетизировать контент, набрав всего 100 друзей или подписчиков. По заявлениям разработчиков, такое нововведение поможет быстрее получать доход от творчества.