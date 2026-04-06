Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 12:22

Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Авторы «ВКонтакте» смогут монетизировать контент, набрав всего 100 друзей или подписчиков. По заявлениям разработчиков, такое нововведение поможет быстрее получать доход от творчества.

Мы даем возможность каждому творческому человеку конвертировать свою активность в доход, не дожидаясь миллионных охватов. Новые условия VK AdBlogger позволяют авторам с небольшой, но лояльной аудиторией создавать и монетизировать шопсы уже сегодня. Для пользователей это означает рост разнообразия контента: чем больше авторов смогут зарабатывать на своем увлечении, тем богаче и интереснее станет лента пользователей, — рассказала директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Сообщества могут не только публиковать шопсы, но и зарабатывать на размещении посевов и нативной рекламы. Условия для таких форматов согласовываются с рекламодателями напрямую, и их привлекательность растет по мере увеличения аудитории.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев работы программы монетизации шопсов с публикацией товаров в соцсети «ВКонтакте» авторы заработали 100 млн рублей. Из этой суммы 90 млн получили авторы, публикующие шопсы еженедельно.

Общество
монетизация
авторы
ВКонтакте
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.