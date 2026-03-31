31 марта 2026 в 11:54

Авторы VK заработали 100 млн рублей на продаже товаров через шопсы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
За шесть месяцев работы программы монетизации шопсов с публикацией товаров в соцсети «ВКонтакте» авторы заработали 100 млн рублей. Из этой суммы 90 млн получили авторы, публикующие шопсы еженедельно.

Самыми популярными категориями просматриваемых товаров стали: красота и здоровье, дом и дача, продукты питания, бытовая техника и детские товары. В топ самых дорогих проданных товаров вошли: игровой ноутбук, смартфон, телевизор, видеокарта, монитор.

Цель реферальной программы — дать возможность каждому талантливому автору монетизировать свой авторитет и экспертизу. Размер дохода зависит от самого креатора: чем ценнее его рекомендации для аудитории, тем выше продажи. Текущие результаты показывают, что самые активные авторы способны привлекать внимание к товарам и стимулировать продажи на миллионы рублей, — рассказал директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев.

Сообщество, посвященное красоте и здоровью, показало наибольший доход от заказов — 7,7 млн рублей. Общая сумма продаж товаров через его шопы достигла 18,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что товарный контент стал одним из наиболее популярных рубрик и набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте». Подобные ролики начали делать около миллиона авторов.

ВКонтакте
товары
прибыль
авторы
