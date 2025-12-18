Новый год-2026
Товарный контент набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Товарный контент стал одним из наиболее популярных рубрик и набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте». Подобные ролики начали делать около миллиона авторов.

У зрителей появилась возможность переходить к покупкам прямо из ролика с помощью нового формата шопсов — публикаций с товарными карточками или ссылками. Лидерами по количеству продаж стали сообщества из категорий «Кулинария», «Блогеры» и «Дом и дача».

Для авторов подключили возможность монетизации через маркетплейсы — они получают процент от продаж товаров, размещенных в публикациях (шопсах), сейчас в программе участвуют 5,5 тыс. сообществ. Отмечается, что 79% авторов с продажами имеют аудиторию до 50 тысяч подписчиков.

Ранее сообщалось, что Brand Analytics и «ВКонтакте» рассказали о трендах 2025 года, подвели итоги года и раскрыли, какие темы, персоны и события были в топе. При составлении рейтинга учитывалось число публичных упоминаний персон, событий и других объектов исследования в социальной сети «ВКонтакте» с 1 января по 15 ноября 2025 года.

