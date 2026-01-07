Атака США на Венесуэлу
В Минпромторге рассказали о блокировке опасных товаров на кассах

Алиханов сообщил о блокировке 2,6 млрд опасных продуктов на кассах

В России с помощью системы «разрешительного режима» на кассах заблокировано более 2,6 млрд потенциально опасных продуктов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости. Он отметил, что механизм, действующий с апреля 2024 года, проверяет качество товара через специальный QR-код и автоматически предотвращает продажу некачественной или просроченной продукции.

Благодаря внедрению «разрешительного режима» на кассах было заблокировано уже более 2,6 млрд потенциально опасных продуктов, которые продавались с нарушениями, а продажи просроченной молочной продукции снизились в 122 раза, — говорится в заявлении.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что российские бренды одежды могут использовать различные инструменты популяризации и государственной поддержки, включая участие в выставочно-ярмарочной деятельности. Он также отметил, что для производителей доступны консультационные услуги и меры финансовой помощи.

Кроме того, министр сообщил, что серийное производство пассажирских самолетов Ту-214 планируется поэтапно начать с 2026 года после завершения всех нужных доработок. Он пояснил, что этапу полномасштабного выпуска предшествует получение лайнером свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции.

