В Минпромторге рассказали о блокировке опасных товаров на кассах

В России с помощью системы «разрешительного режима» на кассах заблокировано более 2,6 млрд потенциально опасных продуктов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости. Он отметил, что механизм, действующий с апреля 2024 года, проверяет качество товара через специальный QR-код и автоматически предотвращает продажу некачественной или просроченной продукции.

Благодаря внедрению «разрешительного режима» на кассах было заблокировано уже более 2,6 млрд потенциально опасных продуктов, которые продавались с нарушениями, а продажи просроченной молочной продукции снизились в 122 раза, — говорится в заявлении.

