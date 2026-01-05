Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 15:01

Алиханов рассказал, какие меры поддержки доступны российским брендам одежды

Алиханов: российским брендам одежды доступен ярмарочный механизм поддержки

Антон Алиханов Антон Алиханов Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Российские бренды одежды могут воспользоваться различными механизмами популяризации и поддержки, среди них — выставочно-ярмарочная деятельность, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в беседе с РИА Новости. По его словам, также для производителей предусмотрены консультации и финансовая помощь.

У нас есть ряд механизмов поддержки и популяризации отечественных брендов, одним из ключевых можно выделить развитую выставочно-ярмарочную деятельность. Также для предприятий легкой промышленности и дизайнерских проектов доступны финансовые и консультационные меры поддержки, — подчеркнул Алиханов.

По словам министра, в России также активно развиваются ремесленные центры. Кроме того, предусмотрены интеграции дизайнеров с мастерскими и дополнительные образовательные инициативы.

Ранее президент Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани сообщил, что его соотечественники-предприниматели стремятся занять место на рынке России, которое освободилось после ухода западных компаний. По его словам, они видят значительный потенциал для своего бизнеса в российской экономике.

