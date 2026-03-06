Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:52

Ушедший автогигант зарегистрировал в России известный бренд

Toyota зарегистрировала в России бренд Avensis

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Японская корпорация Toyota 6 марта зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Avensis, сообщает Lenta.ru. Права на бренд будут действовать до марта 2035 года.

Товарный знак распространяется на категорию автомобилей, а также на комплектующие и запасные части для них.

Модель Avensis выпускалась компанией Toyota с 1997 по 2018 год. За это время на рынке появилось три поколения автомобиля. Согласно информации сервиса Rusprofile, на российском рынке интересы компании представляет ООО «Тойота Мотор». Финансовые показатели организации существенно сократились за последние годы. Выручка снизилась с 332 млрд рублей в 2021 году до 7,2 млрд рублей. По итогам 2024 года прибыль компании составила 2,5 млрд рублей.

Ранее французские компании Celine, Kenzo, Christian Dior и L'oreal зарегистрировали в России новые товарные знаки. Celine подала заявки на два знака в декабре 2025 года, Kenzo — в январе 2025-го, Christian Dior — в августе 2024-го, а L'oreal — в январе и феврале 2025 года. Christian Dior зарегистрировала знак с инициалами кутюрье на латинице, L'oreal — бренды Atelier Сologne, Hypnose и Maybelline.

автомобили
Toyota
автопроизводители
бренды
Роспатент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Политолог предположил, почему Трамп исключил Карлсона из своего движения
Flo Rida решил не лететь в Россию из-за обострения на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.