Ушедший автогигант зарегистрировал в России известный бренд

Японская корпорация Toyota 6 марта зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Avensis, сообщает Lenta.ru. Права на бренд будут действовать до марта 2035 года.

Товарный знак распространяется на категорию автомобилей, а также на комплектующие и запасные части для них.

Модель Avensis выпускалась компанией Toyota с 1997 по 2018 год. За это время на рынке появилось три поколения автомобиля. Согласно информации сервиса Rusprofile, на российском рынке интересы компании представляет ООО «Тойота Мотор». Финансовые показатели организации существенно сократились за последние годы. Выручка снизилась с 332 млрд рублей в 2021 году до 7,2 млрд рублей. По итогам 2024 года прибыль компании составила 2,5 млрд рублей.

Ранее французские компании Celine, Kenzo, Christian Dior и L'oreal зарегистрировали в России новые товарные знаки. Celine подала заявки на два знака в декабре 2025 года, Kenzo — в январе 2025-го, Christian Dior — в августе 2024-го, а L'oreal — в январе и феврале 2025 года. Christian Dior зарегистрировала знак с инициалами кутюрье на латинице, L'oreal — бренды Atelier Сologne, Hypnose и Maybelline.