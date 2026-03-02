Volkswagen, Toyota, Mazda: какие автоконцерны еще могут вернуться в Россию

В 2022 и 2023 годах многие европейские, японские и корейские автомобильные компании ушли из России, оставив здесь свои заводы. Разговоры о том, что некоторые из них могут вернуться, возникают постоянно. Вот только далеко не у всех это получится сделать. Например, Hyundai недавно потеряла шансы выкупить завод в Санкт‑Петербурге и лишилась плацдарма в РФ. При этом у других автопроизводителей сохраняются опционы на обратный выкуп предприятий. О том, кто еще может вновь начать выпуск автомобилей в России, а для кого наш рынок потерян окончательно, — в материале NEWS.ru.

Какие шансы вернуться в Россию есть у иностранных автопроизводителей

Hyundai и Kia

До 2022 года петербургский завод Hyundai был одним из главных автомобильных заводов в стране: здесь выпускали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. В 2021 году это предприятие выпустило 234 тыс. автомобилей, но в 2022 году мощности были законсервированы. А в 2023 году Hyundai продала свой завод компании AGR Automotive Group с двухлетним опционом на обратный выкуп.

Его срок истек в январе 2026 года. То есть получить свой завод обратно корейцы уже не смогут.

Сейчас на мощностях бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге идет сборка автомобилей марки Solaris — по сути это те же Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X, но под новыми именами. Называются машины Solaris HS, HC, KRS и KRX. Кроме того, периодически появляются слухи, что на этом заводе начнут сборку китайских автомобилей, например Jaecoo или GAC. Однако пока официального подтверждения этому не было.

Toyota

Петербургский завод Toyota выпускал седан Camry и кроссовер RAV4. Он был одним из символов японского автопрома в России. После ухода компании в 2022 году актив перешел к ФГУП «НАМИ», а его управлением занялся Обуховский завод концерна «Алмаз‑Антей». Договор купли‑продажи не предусматривал права обратного выкупа.

Сейчас площадку готовят к запуску производства машин под новыми российскими брендами. Предполагается, что там могут начать делать автомобили марки Aurus. Но не большие «президентские» седаны Senat и внедорожники Komendant, а более доступные модели (например, на базе китайских Hongqi).

Производство Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге Фото: Михаил Куравлев/РИА Новости

Nissan

Завод Nissan в Санкт‑Петербурге, где собирали кроссоверы Qashqai, X‑Trail и Murano, в 2022 году был передан ФГУП «НАМИ» за символический €1. Позднее предприятие выкупил АвтоВАЗ, но затем актив вернулся к государству.

Изначально в Петербурге хотели делать кроссоверы FAW Bestune T77, причем под маркой Lada (а автомобиль должен был называться Lada X-Cross 5). Но сотрудничество с FAW было остановлено без объявления причин — возможно, это произошло после того, как АвтоВАЗ подпал под санкции. Затем был найден новый партнер — компания Chery. И в Петербурге начали выпуск автомобилей под брендом Xcite (созвучно с английским excite — «волновать»).

Некоторое время на бывшем заводе Nissan собирали кроссоверы Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8, в которых легко угадывались Chery Tiggo 7 и Chery Tiggo 8. Однако сейчас предприятие собирает другую модель — Lada Iskra в кузове универсал (будущее бренда Xcite пока под вопросом).

У Nissan есть возможность выкупить обратно свой завод — опцион истекает в 2028 году. Однако мало кто в это верит. Например, еще в прошлом году на брифинге на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что у японских автомобильных компаний не очень много перспектив вернуться в Россию. «Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен. Разве это сделала Россия? Конечно, нет, — заявила дипломат. — Столь важный для Японии российский рынок автопрома не просто утрачен, а утрачен на очень-очень долго».

Nissan X‑Trail Фото: Stanislav Kogiku/AFLO/Global Look Press

Mazda

Mazda долгое время работала в формате СП с Sollers во Владивостоке: здесь собирали Mazda 6, CX‑5, CX‑9, а также производили двигатели на экспорт. В октябре 2022 года японская компания продала свою долю российскому партнеру за €1, получив трехлетний опцион на обратный выкуп. Осенью 2025 года срок действия опциона истек.

Сейчас площадка во Владивостоке переориентирована на выпуск пикапов Sollers ST6 (китайский JAC ST6 под российским брендом), туристических и междугородних автобусов Sollers SA9 и SA6 из китайских машинокомплектов.

Интересно, что ООО «Мазда Мотор Рус», зарегистрированное в стране 22 декабря 2005 года, продолжает работать. Компания занимается сервисным обслуживанием автомобилей, а также продажей комплектующих под маркой MZD.

Renault

До 2022 года Renault была системообразующим игроком российского автопрома: французам принадлежало 67,7% акций АвтоВАЗа (через совместную структуру с Ростехом), а московский завод «Рено Россия» собирал Duster, Kaptur, Arkana и кроссовер Nissan Terrano. Но в 2022 году концерн заявил об уходе с российского рынка, передал свою долю в АвтоВАЗе ФГУП «НАМИ», а московскую площадку — правительству Москвы.

У Renault есть опцион на обратный выкуп акций АвтоВАЗа в течение шести лет, то есть до 2028 года. Российские власти ранее не исключали возможности возвращения французов.

Сборка автомобиля Renault Duster на автозаводе Renault в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости

«Многие ждут не дождутся, когда всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотят возвратиться», — еще в 2025 году комментировал ситуацию президент России Владимир Путин. Но глава государства подчеркнул, что возвращение будет происходить согласно тем условиям, что складываются на данный момент.

Но есть и преграда: концерн Renault внесен российскими властями в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, против которых действуют специальные экономические меры. А это значит, что концерну запрещено совершать любые сделки в стране.

Отметим, что сейчас на бывшем заводе Renault в Москве выпускают автомобили возрожденного бренда «Москвич»: кроссоверы «Москвич-3» и «Москвич-8», а также лифтбеки «Москвич-6». А скоро к ним присоединятся еще и кроссоверы «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Все эти машины делают совместно с китайскими партнерами. Кроме того, в Москве скоро будет налажен выпуск российского электромобиля «Атом».

Mercedes‑Benz

Mercedes‑Benz успел построить в России завод полного цикла: на предприятии в индустриальном парке Есипово под Москвой с 2019 года собирали седаны Е‑класса и кроссоверы GLC, GLE и GLS. Но в 2022 году немецкий концерн продал свои активы. При этом у немцев есть возможность выкупить свои активы в течение шести лет.

В мае 2024 года глава Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что завод в Есипово начал выпуск машин. «Mercedes с мая начинает работать, сойдут новые автомобили китайского производства. По качеству, мы убедились, ничем они не уступают», — сказал губернатор. Однако больше информации о «машинах вместо „Мерседеса“» не было.

Mercedes‑Benz GLC Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Volkswagen

Калужский завод концерна Volkswagen был одним из самых мощных автопредприятий страны: до весны 2022 года здесь выпускали Volkswagen Polo, Tiguan и Skoda Rapid, плюс работал конвейер по сборке двигателей. В марте 2022 года концерн остановил производство и в Калуге, и на площадке в Нижнем Новгороде. И начался болезненный выход Volkswagen из России с судебными спорами и поиском покупателя на активы. В итоге в мае 2023 года Volkswagen продал 100% долей ООО «Фольксваген Груп Рус» российской компании, которая сейчас преобразована в AGR Automotive Group. Ей же принадлежит, кстати, и бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге.

У Volkswagen нет опциона на обратный выкуп калужского завода и прочих активов. Нет и шансов на возврат.

Сейчас в Калуге вместо Volkswagen и Skoda собирают автомобили марки Tenet — в их основе лежат модели Chery. А скоро появятся еще и модели марки Tenet Plus — судя по всему, они будут стоять на ступеньку выше «просто» Tenet. «Это такой шаг Chery, видимо, против вторичных санкций: какую-то из своих моделей по производству разместить на территории Российской Федерации. И полагаю, что в дальнейшем она будет локализовываться и, соответственно, составит конкуренцию другим российским брендам. И эту машину можно будет уже закупать госорганам», — заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

А в Нижнем Новгороде — там, где раньше собирали Skoda Karoq, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq и Volkswagen Taos — скоро начнут делать автомобили марки Volga. Это кроссоверы Volga K40 и K50, а также седан C50. Первым на рынок выйдет самый крупный K50. Это будет клон Geely Monjaro — одного из самых популярных в России кроссоверов в последние два года.

