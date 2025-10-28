6 главных фактов о российском электромобиле «Атом»: цена, старт продаж

Российский автопром готовится к историческому событию. Уже в конце этого года в серию пойдет первый отечественный электромобиль «Атом». Его разработка стартовала несколько лет назад, но уже успела пройти путь от концепт-кара до предсерийных образцов. Что такое «Атом», почему у него экран на руле и зачем инженеры придумали необычные двери — в материале NEWS.ru.

Факт 1. Это российский автомобиль

«Атом» — это не китайский автомобиль с нашим логотипом. Это полностью российская разработка. Проект стартовал в 2021 году силами АО «Кама», которое объединило специалистов из крупных российских и международных автомобильных компаний.

Первоначально над внешностью модели работала итальянская студия Torino Design, однако затем проект перехватила российская дизайн-группа Александра Павловича. Сейчас команда объединяет более 1600 специалистов.

С самого начала производства в «Атоме» будет большинство компонентов именно российского производства. Например, батарею и электродвигатель выпускает Росатом. А стекла с технологией дополненной реальности поставляет Борский стекольный завод.

Факт 2. Это современный электромобиль

«Атом» — это стопроцентный электромобиль. Пока гибридных вариантов нет и не предвидится (хотя последние годы главный тренд автопрома — это именно развитие гибридных технологий).

В основе «Атома» лежит синхронный электромотор на постоянных магнитах, разработанный компанией Росатом. Двигатель развивает 204 л. с., а его максимальный крутящий момент 295 Нм. Причем благодаря особенностям электромоторов высокий крутящий момент доступен с самых низов. Так что разгоняться на «Атоме» будет удобно: нажал немного на педаль и тут же полетел вперед.​ Заявленная максимальная скорость машины — 170 км/ч, а разгон до «сотни» — восемь секунд.

Компоновочные решения у «Атома» необычные для современного автомобиля. Электромотор тут стоит в задней части, привод — на задние колеса. А энергию двигатель будет получать от литий-ионной батареи на 77 кВт⋅ч. «Запас хода электромобиля до 500 километров в летнее и весеннее время, в зимнее время — до 380 километров. Быстрая зарядка электромобиля длится порядка 25 минут, полная зарядка до 80 минут», — пояснила NEWS.ru руководитель отдела PR бренда «Атом» Анастасия Иваненкова.

Кстати, вместе со стартом продаж должен заработать и сервис «Заряд Атома». Он будет продавать зарядные станции частным лицам и организациям.

Факт 3. Цена будет 3–4 млн рублей

Окончательная цена «Атома» еще не известна. «Стоимость мы пока назвать не можем, но как только мы пойдем в серию, мы заявим конкретную цену. Но у нас есть диапазон — от 3 до 4 млн рублей. Это без учета субсидий для частных лиц. У нас это 925 тысяч», — подчеркнула Иваненкова.

То есть если ориентироваться на цифру в 3,5 млн рублей и вычесть субсидию от государства при покупке электромобиля (925 тыс. руб.), то можно предположить, что первый российский электромобиль обойдется покупателям в 2 575 000 рублей.

Серийное производство «Атомов» запланировано на заводе «Москвич» (бывшем Renault), а официальные продажи стартуют в 2026 году. В первый год автомобиль не будет экспортным продуктом — весь объем пойдет на российский рынок. По предварительным данным, в 2026 году планируется выпустить около 5–6 тысяч электромобилей.

«У нас на данный момент больше 105 тысяч предзаказов. Машину активно интегрируют в такси, каршеринг. Также мы разрабатываем модельную линейку для госсектора», — пояснила NEWS.ru представитель «Атома».

Например, на Международном Евразийском форуме «Такси» в августе 2025 года была представлена такси-версия «Атома», и компания заключила меморандум с несколькими таксопарками Москвы. Такси «Атом» отличается более простой комплектацией, легкомоющейся отделкой салона и желтым кузовом.

​При этом «Атом» откажется от традиционной дилерской сети, как у других производителей. Вместо нее будут организованы прямые продажи с онлайн-заказами через сайты и приложения. То есть покупатель будет выбирать машину онлайн, там же оплачивать ее, а затем сотрудник «Атома» сам доставит купленный автомобиль владельцу и расскажет о его особенностях.

Факт 4. У автомобиля необычные двери

Распашные двери — это, пожалуй, самая яркая и самая спорная черта «Атома». С обеих сторон автомобиля нет привычной центральной стойки кузова, а задние двери открываются против хода движения. Эта конструкция напоминает решения, использованные в BMW i3, купе Mazda RX-8 или огромном Rolls-Royce Phantom.

Благодаря отсутствию центральной стойки садиться на второй ряд в «Атоме» легко и просто. «Наша дизайн-команда сделала распашные двери. Многие считают их небезопасными, но на самом деле это не так. Центральная стойка здесь интегрирована во вторую дверь, за счет чего конструкция остается максимально безопасной. Такая фишка. Двери можно открывать по приложению либо по кнопке на сенсорном дисплее», — пояснила Анастасия Иваненкова.

Отметим, что алгоритм работы дверей требует небольшого привыкания. Например, если нужно распахнуть только заднюю дверь, то электроника сначала чуть приоткроет переднюю и лишь затем заднюю. Полное распахивание двух створок занимает четыре секунды.

​А еще к системе управления подключены датчики, которые сканируют пространство вокруг автомобиля. И электроника будет при необходимости ограничивать угол открывания дверей, чтобы исключить удар о бордюр или соседнюю машину.

Факт 5. Это просторный автомобиль

Длина «Атома» всего 3995 мм. То есть он короче, например, Lada Granta. Однако конструкторы утверждают, что по простору для задних пассажиров новый российский автомобиль превзойдет Toyota Camry и многие другие крупные седаны.​

А все благодаря большой колесной базе, коротким передним/задним свесам и заднемоторной компоновке.​

Но вот багажник тут небольшой — 345 литров. Для сравнения, у той же «Гранты» — 520 литров.

Факт 6. Это автомобиль-гаджет

Создатели «Атома» говорят, что это не просто машина, а настоящий гаджет на колесах. Например, привычной приборной панели здесь нет. Вместо нее — проекционный HUD-дисплей с технологией дополненной реальности, который отображает информацию прямо на лобовом стекле. Эта система работает на собственном программном обеспечении. Изображение проецируется в поле зрения водителя с соотношением сторон 13:6 и имитирует экран диагональю более трех метров.

​Еще у «Атома» многослойное лобовое стекло со специальной пленкой от Борского стекольного завода, которая и позволяет проецировать визуальную информацию. Кроме того, на внутренней стороне стекла располагаются камеры для системы помощи водителю ADAS.​

Еще одна фишка — это руль. В него встроен большой сенсорный дисплей, похожий на экран смартфона. Им нужно будет пользоваться так же, как смартфоном. То есть кликать по нему и свайпать. И регулировать температуру воздуха, громкость музыкальной системы, настраивать зеркала и сиденья, настраивать работу электронных помощников.

А многие функции автомобиля можно будет регулировать через приложение на смартфоне. Он же, кстати, позволит и открывать машину. Также можно будет закачивать в автомобиль новые приложения — для этого уже разрабатывается цифровой маркетплейс «Атом Маркет».

В базовой комплектации «Атом» получит шесть подушек безопасности, ремни с преднатяжителями, системы ABS и ESP. Предусмотрены климат-контроль, мультимедийная система, электроприводы зеркал и сидений. Также будет полный зимний пакет, включая обогрев передних и задних сидений, руля и лобового стекла.

