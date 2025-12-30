Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»

Российские спецслужбы поддерживают связь с Таджикистаном по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил РИА Новости посол РФ в Душанбе Семен Григорьев. По его словам, сотрудничество направленно на полное выяснение всех обстоятельств трагедии и устранение любых связей террористов.

Российские спецслужбы поддерживают активное взаимодействие с профильными ведомствами Республики Таджикистан. Это сотрудничество направлено на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств теракта в «Крокус Сити Холле», а также на выявление и пресечение возможных связей террористов, — сказал он.

Григорьев также напомнил, что президенты Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече 22 декабря в Санкт-Петербурге отметили высокий уровень доверия и взаимодействия между правоохранительными органами двух стран. Стороны также обсуждали инцидент с убийством 10-летнего мальчика в подмосковной школе.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», предположительно, проходили спецподготовку на террористических базах в Турции и Афганистане. По данным следствия, боевики могли готовить две отдельные группы, которые затем объединили для атаки в России.