Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 21:33

В Москве появился необычный снежный зоопарк

В московском районе Коньково появились снежные скульптуры животных

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В московском районе Коньково появился необычный снежный зоопарк, передает Telegram-канал SHOT. Его создал местный житель, проявивший творческий подход к уличным сугробам.

Автор превратил обычную парковку в площадку для снежных скульптур. Теперь двор украшают фигуры различных животных, вылепленные из снега.

Ранее водитель экскаватора Звиади Меладзе спас снеговика, когда расчищал двор в Оренбурге, сообщил губернатор области Евгений Солнцев. Водитель переставил фигуру из снега, чтобы не повредить его, и попал на видео, глава региона назвал однофамильца знаменитого певца героем.

До этого мужчина предпринял попытку похитить скульптуру автомобиля, изготовленную изо льда, чтобы сделать подарок для своей супруги. Этот инцидент произошел в московском парке Победы и попал на видео.

Кроме того, климатическая весна, характеризующаяся устойчивым повышением среднесуточной температуры выше нуля, предположительно, начнется в Москве 21 марта, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, говорить о наступлении метеорологической весны преждевременно, пока снег в столице не растает окончательно.

Москва
скульптуры
снег
зоопарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Забирай чемодан»: летевшего с Нетаньяху журналиста из РФ сняли с рейса
В России начал действовать новый государственный стандарт на чак-чак
Премия с гарантией и без: какой бывает, кому положена и как ее отстоять
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Хрупкие медали, спящая Мелони, диарея: скандалы Олимпиады-2026
Экс-советник Путина раскрыл судьбу WhatsApp, YouTube и Instagram в России
Пять человек погибли в Васильевке в результате удара ВСУ
Американский министр признался в посещении острова Эпштейна
СК возбудил уголовное дело после взрыва в машине во Фрязино
В Москве появился необычный снежный зоопарк
Европейцы обзавелись первой гиперзвуковой ракетой
Ребенок выжил после падения с горы с отцом и замерз насмерть
Петр Гуменник представил на ОИ в Италии свою короткую программу под вальс
На Кубани высказались о выбросах мазута на пляжах Анапы
У пострадавшего при взрыве машины во Фрязино были враги
Экс-советник Путина раскритиковал инициативу запретить зарубежные звонки
Где провести отпуск в феврале: лучшие варианты в России, цены, советы
Заявление Дурова о блокировке Telegram: первая реакция на действия РКН
Жуткий пожар на Пресненском Валу в Москве 10 февраля: что известно, жертвы
Связанного с Эпштейном фотографа-вербовщика обвинили в сексуальном насилии
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.