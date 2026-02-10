В Москве появился необычный снежный зоопарк В московском районе Коньково появились снежные скульптуры животных

В московском районе Коньково появился необычный снежный зоопарк, передает Telegram-канал SHOT. Его создал местный житель, проявивший творческий подход к уличным сугробам.

Автор превратил обычную парковку в площадку для снежных скульптур. Теперь двор украшают фигуры различных животных, вылепленные из снега.

