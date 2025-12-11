В Москве появился памятник легендарному режиссеру

В Москве состоялось открытие скульптурной композиции, посвященной народному артисту РФ основателю и художественному руководителю театра на Таганке Юрию Любимову, рассказали в культурном учреждении. Монумент установили 11 декабря у Новой сцены театра.
Участие в церемонии приняли директор театра на Таганке Ирина Апексимова, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актер Леонид Ярмольник и другие. Провел мероприятие артист театра на Таганке Сергей Ушаков.
Ранее на Потсдамском мосту в Берлине состоялось памятное мероприятие, посвященное подвигу советского солдата Николая Масалова, 30 апреля 1945 года спасшего из-под обстрела немецкую девочку. Церемония возложения цветов к мемориальной доске была приурочена ко дню рождения героя.
До этого стало известно, что в Курской области создадут объединенный мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века. Работу местные власти осуществят совместно с Российским военно-историческим обществом. Цель проекта — увековечить память героев.