Участники торжественной церемонии открытия скульптурной композиции, посвященной памяти выдающегося режиссера, актера, педагога, основателя Московского театра на Таганке Юрия Любимова, около входа на Новую сцену театра на Таганке

В Москве появился памятник легендарному режиссеру Памятник Юрию Любимову открыли около театра на Таганке

В Москве состоялось открытие скульптурной композиции, посвященной народному артисту РФ основателю и художественному руководителю театра на Таганке Юрию Любимову, рассказали в культурном учреждении. Монумент установили 11 декабря у Новой сцены театра.

Участие в церемонии приняли директор театра на Таганке Ирина Апексимова, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актер Леонид Ярмольник и другие. Провел мероприятие артист театра на Таганке Сергей Ушаков.

