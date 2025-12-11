Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 21:25

В Москве появился памятник легендарному режиссеру

Памятник Юрию Любимову открыли около театра на Таганке

Участники торжественной церемонии открытия скульптурной композиции, посвященной памяти выдающегося режиссера, актера, педагога, основателя Московского театра на Таганке Юрия Любимова, около входа на Новую сцену театра на Таганке Участники торжественной церемонии открытия скульптурной композиции, посвященной памяти выдающегося режиссера, актера, педагога, основателя Московского театра на Таганке Юрия Любимова, около входа на Новую сцену театра на Таганке Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
В Москве состоялось открытие скульптурной композиции, посвященной народному артисту РФ основателю и художественному руководителю театра на Таганке Юрию Любимову, рассказали в культурном учреждении. Монумент установили 11 декабря у Новой сцены театра.

Участие в церемонии приняли директор театра на Таганке Ирина Апексимова, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актер Леонид Ярмольник и другие. Провел мероприятие артист театра на Таганке Сергей Ушаков.

Ранее на Потсдамском мосту в Берлине состоялось памятное мероприятие, посвященное подвигу советского солдата Николая Масалова, 30 апреля 1945 года спасшего из-под обстрела немецкую девочку. Церемония возложения цветов к мемориальной доске была приурочена ко дню рождения героя.

До этого стало известно, что в Курской области создадут объединенный мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века. Работу местные власти осуществят совместно с Российским военно-историческим обществом. Цель проекта — увековечить память героев.

