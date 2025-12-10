Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:31

В Берлине возложили цветы к памятнику солдату Масалову, спасшему девочку

Фото: Bernd Elmenthaler via www.imago-/www.imago-images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На Потсдамском мосту в Берлине состоялось памятное мероприятие, посвященное подвигу советского солдата Николая Масалова, 30 апреля 1945 года спасшего из-под обстрела немецкую девочку, сообщает ТАСС. Церемония возложения цветов к мемориальной доске была приурочена ко дню рождения героя. В мероприятии приняли участие сотрудники российского посольства, представители немецкой общественности, учащиеся школы при посольстве РФ, а также местные жители.

Во время штурма Берлина путь советским войскам преграждал Ландвер-канал, находившийся под плотным огнем немецкой обороны. В момент затишья перед атакой сержант Масалов услышал детский плач и, рискуя жизнью, перебрался через простреливаемый мост, чтобы вынести трехлетнюю девочку из зоны боя. Ее дальнейшая судьба осталась неизвестной.

Этот поступок стал широко известен благодаря маршалу Василию Чуйкову, который предложил скульптору Евгению Вучетичу использовать данный сюжет при создании памятника. В результате подвиг Масалова был увековечен в монументе «Воин-освободитель», установленном в Трептов-парке в Берлине.

Бронзовая 12-метровая скульптура изображает солдата с опущенным мечом, разрубившим свастику, и спасенной девочкой на руках. Образ воина был создан на основе внешности рядового Ивана Одарченко, а для изображения ребенка позировала трехлетняя Светлана, дочь советского генерала Александра Котикова.

Ранее посол США в России Линн Трейси возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии ко Дню Победы участвовали главы десятков других иностранных дипломатических представительств.

солдаты
памятники
цветы
Великая Отечественная война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Российские спецслужбы накрыли канал по легализации тысяч мигрантов
Влад Соколовский рассказал, когда поймают угрожавших его семье сталкеров
Российская армия подкралась к ВСУ «с черного хода» и освободила село
Завершение карьеры, мнение об СВО, глухота: как живет Алиса Фрейндлих
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.