В Берлине возложили цветы к памятнику солдату Масалову, спасшему девочку

На Потсдамском мосту в Берлине состоялось памятное мероприятие, посвященное подвигу советского солдата Николая Масалова, 30 апреля 1945 года спасшего из-под обстрела немецкую девочку, сообщает ТАСС. Церемония возложения цветов к мемориальной доске была приурочена ко дню рождения героя. В мероприятии приняли участие сотрудники российского посольства, представители немецкой общественности, учащиеся школы при посольстве РФ, а также местные жители.

Во время штурма Берлина путь советским войскам преграждал Ландвер-канал, находившийся под плотным огнем немецкой обороны. В момент затишья перед атакой сержант Масалов услышал детский плач и, рискуя жизнью, перебрался через простреливаемый мост, чтобы вынести трехлетнюю девочку из зоны боя. Ее дальнейшая судьба осталась неизвестной.

Этот поступок стал широко известен благодаря маршалу Василию Чуйкову, который предложил скульптору Евгению Вучетичу использовать данный сюжет при создании памятника. В результате подвиг Масалова был увековечен в монументе «Воин-освободитель», установленном в Трептов-парке в Берлине.

Бронзовая 12-метровая скульптура изображает солдата с опущенным мечом, разрубившим свастику, и спасенной девочкой на руках. Образ воина был создан на основе внешности рядового Ивана Одарченко, а для изображения ребенка позировала трехлетняя Светлана, дочь советского генерала Александра Котикова.

Ранее посол США в России Линн Трейси возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии ко Дню Победы участвовали главы десятков других иностранных дипломатических представительств.