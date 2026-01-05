Атака США на Венесуэлу
Глава Росстандарта высказался о запрете праворульных машин в России

Шалаев: праворульные машины в России запрещать не собираются

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью ТАСС опроверг слухи о возможном запрете автомобилей с правым рулем в России. По его словам, подобные ограничения не вводятся и даже не обсуждаются. Таким образом, владельцы праворульных авто могут не опасаться изъятия транспортных средств.

Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается,сказал он.

Однако Шалаев допустил, что ситуация может усложниться в будущем. Планируемые поправки в ГОСТы, которые могут вступить в силу в 2026 году, потенциально усложнят процедуру подтверждения соответствия ввозимых праворульных автомобилей установленным требованиям безопасности. Несмотря на возможные будущие сложности с сертификацией, глава Росстандарта подчеркнул, что основное внимание будет уделено обеспечению безопасности транспортных средств, независимо от расположения руля.

Ранее в Росстандарте сообщили, что китайская автокомпания Chery отзывает из России кроссоверы Omoda C7. Общее количество автомобилей, подлежащих проверке и ремонту, составляет почти 2,6 тыс. единиц. Причиной стал дефект пластиковых накладок рулевого колеса.

