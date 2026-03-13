Группа самолетов-заправщиков США действует в районе Ирака Пять американских самолетов-заправщиков К-135 замечены над Ираком

Не менее пяти американских самолетов-заправщиков К-135 находятся в воздушном пространстве над Ираком или рядом с его границами, сообщает РИА Новости. Еще один борт приближается к региону со стороны Иордании.

Несколько самолетов действуют в западной части страны, где ранее произошел инцидент с участием аналогичного воздушного судна.

В четверг, 12 марта, на западе Ирака был утрачен самолет-заправщик К-135. Инцидент произошел с участием двух воздушных судов. В Центральном командовании США сообщили, что потеря самолета не была вызвана «вражеским или дружественным огнем». В ходе поисково-спасательной операции подтверждена гибель четырех из шести членов экипажа, еще двоих продолжают искать.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс. Согласно заявлению центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», корабль направился обратно в США.

До этого Центральное командование ВС США сообщило, что самолет-заправщик KC-135 был потерян в ходе военной операции против Ирана. Там подчеркнули, что произошедшее не связано с вражеским огнем.