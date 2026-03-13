Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 12:06

Qatar Airways совершит последний репатриационный рейс в Москву

Посольство РФ в Катаре: репатриационный рейс из Дохи запланирован на 14 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Авиакомпания Qatar Airways организует третий по счету репатриационный рейс из Дохи в Москву, который запланирован на 14 марта 2026 года, сообщает посольство России в Катаре. После перевозчик не планирует других перелетов по данному направлению до конца месяца.

14.03.2026 г. в 11:40 утра будет выполнен рейс в Москву (SVO). Новые рейсы по этому направлению в марте не планируются, — заявили в дипломатической миссии.

Рейс приземлится в международном аэропорту Шереметьево, обеспечив возвращение граждан на родину.

Дипломаты напомнили, что наземным путем страну все еще можно покинуть через пограничный пункт «Абу Самра», с дальнейшим вылетом через открытые аэропорты Королевства Саудовская Аравия.

Ранее власти Катара приняли тяжелое решение об отмене бесплатного проживания и питания туристов в отелях. Старый порядок будет действовать до 15 марта. После этого путешественникам придется покинуть гостиницы или оплатить дальнейшее пребывание за свой счет.

самолеты
Катар
рейсы
авиакомпании
Доха
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России увидели сигнал в снятии США «нефтяных» санкций
Москвичка опубликовала интимные фотографии соседки в общедомовом чате
Политолог ответил, почему Киев не допустит соглашений по мирным переговорам
Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси
В Украине предложили изменить порядок мобилизации
Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье
Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России
В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»
Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют
ВСУ уличили в использовании токсичных химикатов против населения
Собянин раскрыл планы по созданию переходов через ж/д пути в Москве
Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи
Москва переживает «бум» на рынке новых легковушек
Россиянка устроила «перцовый ад» в автобусе
Владислав Бакальчук назначен новым гендиректором «М.Видео»
Шмыгаль перечислил шесть смертельных угроз для энергетики Украины
Непомнящий назвал главную проблему «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
В СФР Приангарья объяснили, как начисляются выплаты
Алаудинов двумя словами охарактеризовал «миссию» Пугачевой на эстраде в РФ
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.