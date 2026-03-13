Qatar Airways совершит последний репатриационный рейс в Москву Посольство РФ в Катаре: репатриационный рейс из Дохи запланирован на 14 марта

Авиакомпания Qatar Airways организует третий по счету репатриационный рейс из Дохи в Москву, который запланирован на 14 марта 2026 года, сообщает посольство России в Катаре. После перевозчик не планирует других перелетов по данному направлению до конца месяца.

14.03.2026 г. в 11:40 утра будет выполнен рейс в Москву (SVO). Новые рейсы по этому направлению в марте не планируются, — заявили в дипломатической миссии.

Рейс приземлится в международном аэропорту Шереметьево, обеспечив возвращение граждан на родину.

Дипломаты напомнили, что наземным путем страну все еще можно покинуть через пограничный пункт «Абу Самра», с дальнейшим вылетом через открытые аэропорты Королевства Саудовская Аравия.

Ранее власти Катара приняли тяжелое решение об отмене бесплатного проживания и питания туристов в отелях. Старый порядок будет действовать до 15 марта. После этого путешественникам придется покинуть гостиницы или оплатить дальнейшее пребывание за свой счет.