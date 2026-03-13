Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 13:12

Сбои в работе интернета затронули треть Москвы

30% районов Москвы испытывают проблемы с работой мобильного интернета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Около трети Москвы затронули проблемы в работе мобильного интернета, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовав соответствующую карту. По его информации, сбои наблюдаются в 30% районов столицы.

Отмечается, что из 132 городских районов мобильный интернет не работает в 40. В частности, проблемы коснулись Арбата, Китай-города, Даниловского и Головинского районов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что ограничения мобильной связи в центре Москвы будут действовать, пока это будет необходимо для обеспечения безопасности. По его словам, введенные меры полностью соответствуют российскому законодательству. Он также обращал внимание, что информация об их введении сообщается заблаговременно.

До этого москвичам в связи с перебоями в работе мобильного интернета посоветовали иметь при себе наличные деньги или пластиковую карту для оплаты товаров и услуг. Курьеры в таких ситуациях могут использовать мобильные карты без построения маршрута.

