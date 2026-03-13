Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 14:19

В Иране раскрыли причину пожара на авианосце США USS Gerald R. Ford

ВС Ирана: пожар на авианосце США USS Gerald R. Ford устроили сами военные

Авианосец USS Gerald R. Ford Авианосец USS Gerald R. Ford Фото: Christopher Drost/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пожар на авианосце США USS Gerald R. Ford устроили сами военнослужащие, сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на собеседника в центральном штабе ВС Ирана. Моряки не захотели продолжать участие в боевых действиях против исламской республики.

Авианосец USS Gerald R. Ford, который прибыл из Средиземного моря в Индийский океан и Оманский залив, чтобы компенсировать поражение американских сил, был намеренно подожжен в Красном море несколькими американскими военнослужащими из-за страха экипажа данного корабля, — говорится в сообщении.

Ранее центральное командование ВМС США сообщило, что 12 марта в Красном море произошел пожар на авианосце USS Gerald R. Ford. В результате инцидента пострадали два моряка, им оказывается медицинская помощь. Возгорание случилось в помещениях прачечной корабля. В командовании подчеркнули, что причина пожара не связана с боевыми действиями. Авианосец не получил серьезных повреждений. Двигательная установка корабля работает в штатном режиме, сам он остается полностью боеспособным. Пожар удалось оперативно локализовать.

Иран
США
авианосцы
Ближний Восток
