Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном Политолог Дубравский: у Трампа нет четкого плана по завершению войны в Иране

Президент США Дональд Трамп не обладает четким планом по завершению войны с Ираном, что уже приводит к негативным последствиям для его администрации, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, текущий кризис сказывается на рейтингах как самого главы государства, так и Республиканской партии Соединенных Штатов.

В связи с войной в Иране уже произошло много политически негативных последствий. Это падение рейтинга и лично Трампа, и Республиканской партии, и экономические изменения, и мягкая смена риторики в адрес Москвы и антироссийских санкций. США видят, что проблемы из-за конфликта с Ираном касаются не только Вашингтона, но и всего мира. Сам Трамп говорит о том, что конфликт будет продолжаться еще три-четыре недели, но у него нет четкого плана. Мы видим, что здесь США сильно завязаны на Израиле, — пояснил Дубравский.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 обратились к Трампу с просьбой скорее завершить операцию против Ирана. По словам западных журналистов, члены объединения выразили обеспокоенность из-за ситуации в мировой экономике и указали на необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.