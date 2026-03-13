Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 15:35

Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном

Политолог Дубравский: у Трампа нет четкого плана по завершению войны в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп не обладает четким планом по завершению войны с Ираном, что уже приводит к негативным последствиям для его администрации, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, текущий кризис сказывается на рейтингах как самого главы государства, так и Республиканской партии Соединенных Штатов.

В связи с войной в Иране уже произошло много политически негативных последствий. Это падение рейтинга и лично Трампа, и Республиканской партии, и экономические изменения, и мягкая смена риторики в адрес Москвы и антироссийских санкций. США видят, что проблемы из-за конфликта с Ираном касаются не только Вашингтона, но и всего мира. Сам Трамп говорит о том, что конфликт будет продолжаться еще три-четыре недели, но у него нет четкого плана. Мы видим, что здесь США сильно завязаны на Израиле, — пояснил Дубравский.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 обратились к Трампу с просьбой скорее завершить операцию против Ирана. По словам западных журналистов, члены объединения выразили обеспокоенность из-за ситуации в мировой экономике и указали на необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.

США
Дональд Трамп
Иран
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму Зеленского сравнили с обыкновенным фашистом
Российские моряки перестали выходить на связь у берегов Японии
В Финляндии ответили, появится ли у страны ядерная бомба
Развеян распространенный миф о вреде снотворных средств
«Дела плохи»: эксперт допустил непредсказуемый эффект отмены санкций США
Военный обозреватель раскрыл, откуда Иран сможет ударить по Калифорнии
В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР
Lufthansa отменила сотни рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена
«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану
Правнучку Хрущева Нину внесли в перечень иноагентов
Хаски покусала хозяина и в тот же день напала на двух детей
Евросоюз испугался Ирана в Ормузском проливе
Масштабные поиски в Звенигороде пока не сворачивают
Задорожная напугала фанатов откровениями в соцсетях
«Необразованные и чмошные»: Кушанашвили раскритиковал современную молодежь
Россиянам назвали главные причины роста платежей за ЖКУ
Люди пострадали при пожаре в подмосковном пансионате
В Германии раскрыли запасной план Трампа в случае затяжной войны с Ираном
Патриарх Сербский попросил Путина и Трампа защитить сербов в Косово
В Брянской области вынесли приговор экс-замгубернатору за взятку
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.