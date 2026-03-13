Мужчина начал стрельбу по подростку из окна В Ставрополье мужчина выстрелил из окна в мальчика из-за его громкого питбайка

В Ставропольском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из пневматической винтовки по 11-летнему мальчику, который ехал со своим другом на питбайке, сообщили в Telegram-канале СК России. Причиной стало раздражение, вызванного шумом от проезжающего транспорта.

Левый глаз пострадавшего был травмирован, однако его жизнь удалось сохранить благодаря оперативной медицинской помощи. Второй ребенок не получил никаких травм. Чтобы замести следы своего преступления, мужчина спрятал винтовку в одной из хозяйственных построек. Правоохранительные органы, проведя расследование, нашли и изъяли оружие.

Мужчину заключили под стражу. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство несовершеннолетнего и хулиганстве с использованием предметов, похожих на оружие.

