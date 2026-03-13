Аферисты придумали новую схему с фейковыми судебными повестками

Мошенники стали выманивать коды доступа с помощью фальшивых повесток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники начали использовать поддельные судебные повестки для получения доступа к учетным записям, заставляя жертв предоставлять коды из СМС, сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. В ведомстве настоятельно порекомендовали проверять сведения о судебных документах исключительно через официальные каналы.

Злоумышленники представляются сотрудниками суда и сообщают о необходимости получить документы через портал госуслуг. Для подтверждения личности они просят назвать код из СМС — именно это позволяет им получить доступ к учетной записи пользователя, — говорится в сообщении.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко сообщил, что мошенники всегда стремятся ускорить процесс общения с жертвой во время телефонного разговора. Обычно это происходит, когда звонят от имени «полиции» или «сотрудника банка». По его словам, мошенники используют фразы типа: «Нужно сделать срочно» или «Решить в течение 5–10 минут», чтобы заставить человека немедленно совершить финансовую операцию.

мошенники
схемы
обман
повестки
