13 марта 2026 в 14:41

Россиянам рассказали, как распознать мошенника во время разговора

Доцент Щербаченко: мошенники всегда торопят жертв

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники всегда будут торопить пользователя во время телефонного разговора, рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Он отметил, что чаще всего такую тактику используют во время звонка от «полиции» или «сотрудника банка».

Мошенник использует фразы: «Это нужно сделать срочно», «Прямо сейчас», «Нужно в течение 5–10 минут решить», заставляет провести финансовую операцию в моменте, — рассказал Щербаченко.

Доцент подчеркнул, что аферисты также постараются запугать потенциальную жертву. По его словам, еще один признак — запрет на общение с родственниками и друзьями до завершения разговора.

Ранее Щербаченко рассказал, что банк не рассылает сообщения об одобрении карты без запроса со стороны клиента. По его словам, при получении подобных СМС следует незамедлительно связаться со службой поддержки организации.

